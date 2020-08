Topman Amerikaanse post gaat getuigen voor Huis van Afgevaardigden kv

18 augustus 2020

01u47

Bron: Belga 0 De toplui van de Amerikaanse post, de US Postal Service (USPS), hebben ermee ingestemd om voor het Huis van Afgevaardigden te getuigen over de besparingen bij de overheidsdienst. Dat hebben de Democraten vandaag aangekondigd. In aanloop naar de verkiezingen van begin november zijn er in de Verenigde Staten grote vragen gerezen over mogelijke vertraging als er per brief gestemd zou worden.

USPS-topman Louis DeJoy en Robert Duncan, voorzitter van de raad van bestuur, zullen op 24 augustus getuigen voor een commissie in het Huis. Dat maakte Carolyn Maloney, voorzitter van die commissie, bekend. "Het Amerikaanse volk wil zijn brieven, medicijnen en stembrieven op tijd geleverd krijgen, en ze willen zeker geen drastische veranderingen en vertragingen nu er een pandemie woedt enkele maanden voor de verkiezing", aldus Maloney.

De Democraten beschuldigen DeJoy ervan verregaande operationele en organisationele wijzigingen door te voeren om de postbedeling te vertragen. DeJoy werd recent aangesteld door president Donald Trump en is een belangrijke donateur voor de president.



In het Huis, waar de Democraten de meerderheid hebben, wordt zaterdag een wet gestemd die USPS verbiedt om wijzigingen door te voeren aan de manier van werken en dienstverlening die het bedrijf begin dit jaar leverde. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis, had de parlementsleden teruggeroepen uit het zomerreces.

In de Senaat, waar de Republikeinen met het meeste zijn, gaan er intussen ook Republikeinse stemmen op om het reces te onderbreken. Het reces duurt normaal nog tot 8 september.

De Amerikaanse post heeft al aangegeven dat de stembrieven te laat zouden kunnen aankomen om nog geteld te kunnen worden. Trump, die momenteel achterop hinkt in de peilingen, heeft al meermaals gezegd dat er bij stemmen per brief meer kans is op fraude. Voor die claim is echter geen bewijs. Hoewel hij vorige week tijdens een interview met Fox Business nog toegaf dat hij geen verkiezingen per post wil en daarom ook geen extra financiering wil voor de USPS, ontkende hij maandag dat hij probeert USPS te ondermijnen. "Ik heb iedereen aangemoedigd - versnel de post, en niet: vertraag hem", aldus Trump.