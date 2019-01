Topman Airbus levert felle kritiek op brexit jv

24 januari 2019

09u32

Bron: ANP/BLOOMBERG/BELGA 0 De topman van de Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft felle kritiek geleverd op de brexit. Volgens Tom Enders kan Airbus gedwongen worden af te zien van toekomstige investeringen in Groot-Brittannië als er een no-dealbrexit komt, of kan Airbus zelfs besluiten om te vertrekken uit het land.

De topman uitte zijn kritiek op de brexit in een videobericht. Hij noemde het een schande dat meer dan twee jaar na het brexitreferendum bedrijven nog steeds geen fatsoenlijke toekomstplannen kunnen maken vanwege alle onzekerheid. Hij deed dan ook een oproep voor een pragmatisch voorstel voor een Brits vertrek uit de Europese Unie.



Enders gaf al vaker zijn ongezouten mening over de brexit. Airbus maakt onder meer vleugels voor vliegtuigen in Groot-Brittannië en heeft er 14.000 mensen in directe dienst en zorgt voor veel indirecte werkgelegenheid. Volgens Enders zijn er meer dan genoeg andere landen die graag vleugels voor Airbus willen bouwen.



Airbus omschrijft het Verenigd Koninkrijk als "één van de vier thuismarkten". De huidige Europese vliegtuigbouwer is het resultaat van de fusie van vliegtuigbouwers uit Frankrijk, Duitsland en Spanje, maar heeft ook een grote Britse geschiedenis. Airbus heeft onder meer een grote fabriek in het noorden van Wales waar het de vleugels maakt voor zijn toestellen.

De Britse aanwezigheid in de eigendomsstructuur van Airbus eindigde in 2006, toen BAE Systems haar belang verkocht aan Airbus-voorloper EADS.