Topman Air France-KLM ziet af van bonus na ophef JG

23 april 2020

16u08

Bron: Belga 1 Topman Ben Smith van luchtvaartconcern Air France-KLM ziet af van zijn bonus voor het boekjaar 2020. Dat heeft het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern aangekondigd nadat ophef was ontstaan over de variabele beloning voor Smith. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KLM raakte bovendien bekend dat CEO Pieters Elbers 20 procent inlevert.

Er was sprake van een constructie zodat hij een bonus zou krijgen als Air France-KLM erin zou slagen miljarden aan noodsteun binnen te halen wegens de coronacrisis.

De Nederlandse krant De Telegraaf bond woensdag de kat de bel aan en schreef dat Ben Smith mogelijk een bonus krijgt indien hij miljarden aan staatssteun zou kunnen binnenhalen. De Nederlandse minister van Financiën liet daarop weten dat dergelijke bonus niet te verenigen is met staatssteun.

KLM-baas Elbers levert 20 procent in

KLM-baas Pieter Elbers levert dan weer voor de rest van dit jaar een vijfde van zijn vaste salaris in, liet hij tijdens de aandeelhoudersvergadering van de maatschappij laten weten. Volgens Elbers vraagt de crisis om extra inspanningen van iedereen binnen het bedrijf.

De impact van het coronavirus op KLM is volgens Elbers ongekend groot. “Niemand heeft de crisis waarin we nu zitten, kunnen voorzien en de ontwikkelingen hebben zich afgelopen weken in snel tempo opgevolgd”, aldus de KLM-baas. “Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van Covid-19 niet alleen groot zijn, maar ook langer zullen duren.”

De laatste tijd was nogal wat te doen over de beloningen bij KLM en moedermaatschappij Air France-KLM. Eerder stond het langetermijnbeloningsbeleid op de agenda. De langetermijnbonus van Elbers zou omhoog gaan van 75 procent naar maximaal 100 procent van zijn basissalaris. Elbers had eerder al aangegeven afstand te doen van zijn bonus voor 2020.

Maar vanwege de onrust die is ontstaan door het voorstel werd het punt over het beloningsbeleid van de agenda van de jaarvergadering gehaald.

De kans dat Elbers dit jaar daadwerkelijk een hogere bonus zou krijgen, was overigens al nul. De betaling van winstdeling en bonussen is bij KLM vanwege de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Ook van salarisverhogingen was al afstand gedaan door de directie. Verder keert KLM vrijwel geen dividend uit. De 20 miljoen euro die KLM over zou maken naar Parijs wordt niet uitgekeerd, zo werd bekend. Van de winst van 449 miljoen euro van KLM vorig jaar wordt 429 miljoen euro toegevoegd aan de algehele reserves.

Air France-KLM heeft het door de coronacrisis net als sectorgenoten ongekend zwaar. De luchtvaartmaatschappij heeft bij Nederland en Frankrijk aangeklopt voor noodsteun. Daarbij gaat het mogelijk om een bedrag van 10 miljard euro.

Lees ook: Air France-KLM wil topman bonus toekennen als hij staatssteun binnenhaalt