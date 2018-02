Topless activiste verstoort poepsjiek bal in Wenen EB

09 februari 2018

21u11

Bron: The Local 2 Al lang niets meer gehoord van Femen? Wel, gisteravond verstoorde een activiste van de Oekraïense feministische protestgroep een poepsjiek bal in Wenen. Zoals steeds gebeurde dat met ontblote boezem.

Het bal werd rechtstreeks uitgezonden op de Oostenrijkse televisie. Een van de aanwezigen was de Oekraïense president Petro Poroshenko, voor wie de demonstratrice de niet mis te verstane slogan 'Poroshenko get the fuck out' op haar bovenlichaam had laten schrijven. De actievoerster werd deskundig van het toneel geveegd door de security.

Het debutantenbal van gisteravond in de Staatsopera van Wenen is een van de grote society-events in de Oostenrijkse hoofdstad. Het evenement wordt geopend door liefst 150 'debutantes' die in hun witte galajurk op de dansvloer worden gevraagd door evenveel jongemannen in zwarte broek en rok.

Vooraanstaande gasten waren de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, president Alexander Van der Bellen, de Ierse premier Leo Varadkar en de Amerikaanse actrice Melanie Griffith.

