Topless activiste verrast Berlusconi in het stemhokje

04 maart 2018

14u42

Bron: express.co.uk, belga 109 Toen de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi (81) zijn stem voor de parlementsverkiezingen wou uitbrengen, werd hij plots verrast door een topless activiste. "J e tijd is voorbij, je hebt afgedaan", riep de vrouw vanop een tafel. De activiste werd uiteindelijk door de lijfwachten van Berlusconi naar buiten gebracht.

Berlusconi werd in het stembureau in Milaan opgehouden door een activiste van de Oekraïense feministische groepering Femen. De vrouw sprong topless op een tafel en riep in het Italiaans en Engels neerbuigende uitspraken naar Berlusconi.

Pas nadat de vrouw door de lijfwachten van Berlusconi de deur werd gewezen, kon de ex-premier zich naar het stemhokje begeven. De politicus reageerde met humor. "Mijn tijd voorbij? Ja, dat klopt, ik moet hier niet meer aanschuiven", zei hij volgens het persbureau Ansa met het oog op de lange wachttijden in het kiesbureau.

Zijn partij Forza Italia kwam al eerder in contact met de activisten. In 2013 protesteerden ook al drie feministen tegen het optreden van Berlusconi.

Problemen in Palermo

Bij de parlementsverkiezingen op Sicilië is overigens een en ander verkeerd gelopen. In Palermo moesten vannacht duizenden stemformulieren herdrukt worden wegens een fout. "Het is een schandaal dat enkele kiesbureaus daarom pas later opengingen", tweette senaatsvoorzitter en partijleider van het linkse Liberi e Uguali, Pietro Grasso, die opkomt in Palermo. "Op de belangrijkste dag van de democratie zijn vertragingen en blunders onaanvaardbaar".

In de voormidag leken de problemen echter achter de rug. In Palermo brengt ook president Sergio Mattarella zijn stem uit. De kiesbureaus zijn tot 23 uur open. Niemand kan het resultaat van de verkiezingen voorspellen. In de peilingen ligt het centrumrechtse blok van Berlusconi voorop, de sterkste onafhankelijke partij is de Vijfsterrenbeweging. Volgens alle peilingen zou ze een regeringsmeerderheid evenwel niet halen.