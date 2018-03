Topless activiste verrast Berlusconi in het stemhokje Jolien Meremans

04 maart 2018

14u42

Bron: express.co.uk 0 Toen de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi zijn stem voor de parlementsverkiezingen wou uitbrengen, werd hij plots verrast door een topless activiste. "J e tijd is voorbij, je bent vervallen", riep de vrouw vanop een tafel. De activiste werd uiteindelijk door de lijfwachten van Berlusconi naar buiten gebracht.

Italiaans ex-premier Berlusconi werd zondag tijdens de parlementsverkiezingen in het stembureau in Milaan opgehouden door een activiste van de Oekraïense feministische groepering Femen. De vrouw sprong naakt op een tafel en riep in het Italiaans en Engels neerbuigende uitspraken naar Berlusconi.

Pas nadat de vrouw door de lijfwachten van Berlusconi de deur werd gewezen, kon de ex-premier zich naar het stemhokje begeven. Forza, de partij van Berlusconi, kwam al eerder in contact met de activisten. In 2013 protesteerden ook al drie feministen tegen het optreden van Berlusconi.

