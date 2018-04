Topless actievoerder stormt af op komiek Bill Cosby bij start nieuw proces rond aanranding KVDS

09 april 2018

16u38

Bron: Sky News, Reuters 0 Een halfnaakte vrouw is op Bill Cosby toegestormd toen de komiek aankwam bij het gerechtsgebouw van Philadelphia om zijn nieuwe proces voor seksuele aanranding bij te wonen. De vrouw – die onder meer ‘Women’s Lives Matter’ op haar borst had geschreven – klom over een barricade, maar werd onderschept door de politie en weggeleid. Cosby leek geschrokken, maar bleef ongedeerd.

De vrouw was een van de actievoerders die opdaagden om hun steun te bewijzen aan Andrea Constand, een van de beschuldigers van Cosby. Constand beweert dat de komiek haar drogeerde en seksueel aanrandde in zijn huis in 2004. Ze leidde toen het vrouwenvolleybalteam aan Temple University. Nog vijf andere vrouwen zouden ook tegen Cosby getuigen.

Aantijgingen

De tv-ster – die zich in totaal moet verantwoorden voor drie gevallen van zware aanranding van de eerbaarheid – ontkent alle aantijgingen. Volgens hem was zijn relatie met Constand er een met wederzijdse toestemming. Een eerder proces dat Constand aanspande, eindigde acht maanden geleden met een jury die er niet uitkwam. (lees hieronder verder)

Cosby wordt deze keer verdedigd door advocaat Tom Mesereau, die indertijd Michael Jackson vrijgesproken kreeg toen die beschuldigd werd van kindermisbruik. De verdediging zou onder meer een getuige oproepen die zou beweren dat Constand eerder vertelde dat ze er een bekendheid wilde inluizen en dat ze gedreven werd door geld.