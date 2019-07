Topjobs-knoop niet ontward: EU-leiders vergaderen deze ochtend verder kg

01 juli 2019

06u14

Op de Europese top in Brussel heeft voorzitter Donald Tusk vanochtend omstreeks 5 uur een nieuwe ronde bilaterale gesprekken met staatshoofden en regeringsleiders opgestart. De leiders van de lidstaten zitten nog steeds bijeen om een akkoord te bereiken over de voordracht van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en de verdeling van andere Europese topjobs.

De staatshoofden en regeringsleiders zitten al sinds gisterenavond bijeen in Brussel om een opvolger voor Jean-Claude Juncker te zoeken. Daarnaast moet er ook een nieuwe voorzitter van de Europese Raad, een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid en een nieuwe baas van de Europese Centrale Bank gevonden worden.



Tusk had de formele beraadslagingen onder de 28 leiders omstreeks 23 uur opgeschort voor bilaterale gesprekken. Die hebben de hele nacht aangesleept. Na een onderhoud met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Spaanse premier Pedro Sanchez en zijn Nederlandse collega Mark Rutte heeft Tusk opnieuw een ronde van bilaterale gesprekken aangevat.

Ontbijt

Na een slapeloze nacht en urenlange onderhandelingen komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders vanochtend opnieuw bijeen voor een ontbijt. “Voorzitter Tusk zal binnenkort de Europese Raad opnieuw samenroepen voor het ontbijt”, zo tweette de zegsman van de Pool omstreeks 7 uur.

Voor aanvang van de top gisterenavond leek het erop dat de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans de beste papieren had om voorgedragen te worden als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dat ontwerpcompromis was uit de bus gekomen in de marge van de G20-top in Osaka, waar de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en de Spaanse premier Pedro Sanchez de voorbije dagen vertoefden.

De Centraal- en Oost-Europese landen van de Visegradgroep (Hongarije, Slovakije, Tsjechië en Polen) verzetten zich echter tegen de kandidatuur van Timmermans, en ook verscheidene premiers van de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij van Merkel zetten hun hakken in het zand.

Het politieke getouwtrek rondom de opvolging van Jean-Claude Juncker is ook nauw verweven met de verdeling van andere topfuncties in de Europese instellingen, zoals het voorzitterschap van de Europese Raad en de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid.