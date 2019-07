Topjobs-knoop niet ontward: EU-leiders komen er niet uit KG ADN

Bron: Belga 4 De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben nog altijd geen akkoord over de verdeling van de Europese topjobs. De leiders begonnen na een hele nacht van bilaterale gesprekken op de Europese top in Brussel omstreeks 8 uur aan het ontbijt, onderbroken met nieuwe individuele consultaties. Maar ze krijgen de puzzel voorlopig niet gelegd. Morgen om 11 uur steken ze de koppen opnieuw bijeen.

De staatshoofden en regeringsleiders zaten al sinds gisterenavond bijeen in Brussel om een opvolger voor Jean-Claude Juncker te zoeken. Daarnaast moet er ook een nieuwe voorzitter van de Europese Raad, een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid en een nieuwe baas van de Europese Centrale Bank gevonden worden.

Europees president Donald Tusk had de formele beraadslagingen onder de 28 leiders gisteren omstreeks 23 uur opgeschort voor bilaterale gesprekken. Die hebben de hele nacht aangesleept. Na een onderhoud met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Spaanse premier Pedro Sanchez en zijn Nederlandse collega Mark Rutte vatte Tusk deze voormiddag opnieuw een ronde van bilaterale gesprekken aan. Zonder succes, de vergadering is opgeschort. Morgen om 11 uur steken de 28 leiders de koppen opnieuw bij elkaar.

Frans Timmermans

Voor aanvang van de top gisterenavond leek het erop dat de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans de beste papieren had om voorgedragen te worden als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

De sociaaldemocratische ‘Spitzenkandidat’ heeft de steun van onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron, maar zijn kandidatuur wordt niet gedragen door een handvol oostelijke EU-lidstaten en enkele regeringsleiders van christendemocratische signatuur. Hun Europese fractie, de EVP, is ondanks enkele zetels verlies nog altijd de grootste in het Europees parlement en blijft achter EVP-Spitzenkandidaat Manfred Weber staan. Dat liet ook aftredend vicepremier en weldra Europarlementslid Kris Peeters (CD&V) vandaag nog eens blijken in De Ochtend op Radio 1.

Charles Michel

Het politieke getouwtrek rondom de opvolging van Jean-Claude Juncker is ook nauw verweven met het voorzitterschap van de Europese Raad en het Parlement, en de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlands beleid. De naam van aftredend premier Charles Michel circuleert al even voor die eerste functie, maar de vereisten op vlak van geografische verdeling, partijsignatuur en genderevenwicht maken de puzzel er niet gemakkelijker op.

Volgens een Europese diplomaat zou Michel nu eerder in aanmerking komen om de Italiaanse Federica Mogherini op te volgen als hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, al circuleert ook de naam van huidig Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager nog voor die post.

Guy Verhofstadt

De Europese Commissie zou dan naar Frans Timmermans gaan, terwijl de EVP met de Bulgaarse ex-Eurocommissaris en Wereldbank-CEO Kristalina Georgieva en de Duitser Manfred Weber de Raad en het Parlement in de wacht zou slepen. Hij zou zijn mandaat wel moeten delen met een liberaal, mogelijk wordt dat oud-premier Guy Verhofstadt. Maar niets is op dit moment zeker.

De kandidaat-Commissievoorzitter wordt de moeilijkste knoop om door te hakken. De functie is niet alleen de meest invloedrijke aan het Schumanplein, de drempels zijn ook het hoogst: de kandidaat moet in de Raad de steun krijgen van minstens 21 lidstaten die 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Daarna moet hij of zij nog een absolute meerderheid van 376 op 751 zetels in het parlement achter zich zien te krijgen.