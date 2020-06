Topgeneraal VS: “Ik had niet naast Trump naar kerk moeten lopen” YV

11 juni 2020

17u10

Bron: ANP 0 De hoogste generaal van het Amerikaanse leger biedt zijn excuses aan voor zijn aanwezigheid naast president Donald Trump op weg naar het omstreden fotomoment bij de kerk tegenover het Witte Huis. Kort voor het fotomoment verwijderde de politie vreedzame demonstranten bij de kerk met behulp van traangas en rubberkogels.

“Ik had daar niet moeten zijn”, zegt Mark A. Milley, de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs. Milley deed die uitspraak in een videotoespraak aan de National Defense University. “Mijn aanwezigheid daar en toen schept het beeld dat de strijdkrachten betrokken zijn bij de binnenlandse politiek.”

Milley werd de afgelopen dagen zwaar bekritiseerd omdat hij Trump naar de kerk vergezelde. Generaal buiten dienst Michael Hayden liet op Twitter weten dat hij vol afschuw had gezien hoe Milley in uniform naast Trump liep. Hij vond dat Milley moest opstappen of moest worden ontslagen.

Storm van kritiek

De demonstranten die hardhandig werden verwijderd bij de Episcopaalse kerk tegenover het Witte Huis protesteerden tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van George Floyd als gevolg van zijn behandeling door vier politieagenten in Minneapolis. Het fotomoment veroorzaakte een storm van hoon en kritiek.

“Hij gebruikt het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk. Hij liet traangas en rubberen kogels afvuren op vreedzame demonstranten. Voor een foto”, zei de Democratische presidentskandidaat Joe Biden eerder op Twitter over zijn rivaal Trump. Ook de Episcopaalse bisschop van Washington Mariann Budde is woedend over de gang van zaken voorafgaand aan het maken van de foto van Trump, die daarbij met een bijbel poseerde.