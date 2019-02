Topgangster mag Albanese gevangenis al even verlaten KSN

05 februari 2019

00u00 2 Safet Bajri (34), in ons land veroordeeld tot 22 jaar cel, heeft vrijdag de gevangenis in de Albanese hoofdstad Tirana mogen verlaten.

De Albanees - beter bekend onder het alias Safet Rustemi en gelinkt aan een veertigtal moorden, prostitutie en drugshandel - werd er pas in september vorig jaar opgesloten. Het Albanese gevangeniswezen gaf de topcrimineel, die door ons land 'per ongeluk' uitgewezen werd en daarna op de mostwanted-lijst terechtkwam, met goedkeuring van het Openbaar Ministerie een uitgaansvergunning van zes uur om de begrafenis van zijn vader bij te wonen.

"Om 10.20 uur is Bajri opgehaald in de gevangenis en daarna overgebracht naar zijn appartement in Shkoder om zich om te kleden", klinkt het bij Albanese media. "Daarna heeft hij onder begeleiding van politie en een eigen beveiligingsteam de plechtigheid bijgewoond." Na afloop keerde Bajri terug naar zijn cel, waar hij minstens negen jaar van zijn 'Belgische' straf zou moeten uitzitten.

De uitgaansvergunning zorgt in Albanië voor gefronste wenkbrauwen. "Deze voorkeursbehandeling toont opnieuw hoe nauw de banden zijn tussen de huidige politici en de maffiaclans zoals de Bajri's", klinkt het. "Hun privémilitie stond mee in voor de veiligheid. Hoe lang duurt het dan nog voor hij onder het mom van een uitgaansvergunning weer kan gaan en staan waar hij wil?"