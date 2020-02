Topfunctionaris Pentagon neemt ontslag “op verzoek van Trump” ttr

19 februari 2020

23u05

Bron: anp 0 Een topfunctionaris van het Pentagon heeft vandaag ontslag genomen, naar eigen zeggen op verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij was indirect betrokken geraakt bij het Oekraïense schandaal dat leidde tot een vergeefse afzettingsprocedure tegen Trump.

Onderminister John Rood verklaarde dat Oekraïne voldoende hervormingen had doorgevoerd om in aanmerking te komen voor 250 miljoen dollar (omgerekend zo’n 231 miljoen euro) aan militaire hulp. Dat ondermijnde het argument van Trump dat de fondsen waren opgeschort uit bezorgdheid over corruptie, en niet om Kiev onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivalen, zoals de Democraten beweerden.

In een brief aan de president zei Rood dat hij van Defensie-minister Mark Esper had gehoord "dat u mijn ontslag heeft gevraagd als onderminister van Defensie voor beleidszaken". "Hogere bestuursfunctionarissen benoemd door de president dienen tot genoegen van de president, en daarom, zoals u hebt gevraagd, dien ik mijn ontslag in met ingang van 28 februari 2020," schreef hij.

Er is geen reden gegeven voor het verzoek van de president aan Rood om af te treden. Maar het volgt op soortgelijke acties van het Witte Huis tegen nationale veiligheidsfunctionarissen die tijdens hoorzittingen in de impeachmentprocedure over Oekraïne getuigden.