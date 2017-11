Topfiguur Tories zet stap opzij na seksuele avances EB

12u00

Bron: DPA, Belga 3 AFP Nadat de vroegere Olympische roeier en Tories-militant Alex Story hem gisteren in de Mail on Sunday van ongewenste seksuele avances had beschuldigd, is het Britse parlementslid Christopher Pincher opgestapt als 'whip', of verantwoordelijke voor de partijtucht bij stemmingen, van de Conservatieve partij van premier Theresa May. Volgens Story dateert het incident van 2011 en deed het zich voor in zijn woning te Londen.

Pincher zegt zich de ontmoeting met zijn partijgenoot niet te herinneren. "Wat er ooit gebeurd of niet gebeurd is of wat er gezegd is, was duidelijk vele jaren voor ik parlementslid werd", zegt hij ook. Tot de zaak geklaard is, zet hij vrijwillig een stapje opzij als de man die er sinds juni voor moet zorgen dat de Tories bij belangrijke stemmingen de partijlijn volgen. Hij laat het onderzoek intern in de partij en door de politie doen, zo meldde volgens de krant The Guardian Downing Street.

Gezien het uitdijnende seksschandaal heeft May vandaag tot een "nieuwe cultuur van respect" opgeroepen. Zij beraadt ook met leiders van andere partijen omtrent de affaires.