Topeconoom fileert beleid van Trump: "Hij heeft granaat in wereldorde gegooid" Karen Van Eyken

16u05

Bron: Süddeutsche Zeitung 0 AFP In drastische bewoordingen heeft Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz het beleid van Donald Trump op de korrel genomen. Volgens de topeconoom brengt de Amerikaanse president onherstelbare schade toe aan de wereldorde.

Stiglitz staat bekend om zijn kritische standpunten. Hij haalde tijdens een interview met de gerenommeerde Duitse krant 'Süddeutsche Zeitung' ongemeen hard uit naar de Amerikaanse leider. "Trump zegt: 'Een land kan op elk moment een gekke man zoals ik verkiezen. Dan zijn er opnieuw grenzen. En goederen kunnen dan niet meer vrij over de grenzen heen verhandeld worden'", legde de voormalige topeconoom van de Wereldbank uit.

"Elke onderneming loopt hoge risico's met wereldwijde bevoorradingsketens", aldus Stiglitz. "Geen enkel bedrijf heeft nu nog controle op wat er in de VS gebeurt." En dat brengt grote onzekerheid met zich mee.

Terwijl net de Verenigde Staten altijd een traditionele voorvechter van een vrije markt zijn geweest. "Het land speelde een belangrijke rol in het vestigen van een wereldorde gebaseerd op regels. Het feit dat de uitvinder van dit systeem nu een granaat gooit, tart elke verbeelding", benadrukte de econoom.

De Nobelprijswinnaar ziet in de overwinning van Trump en de opkomst van de ultrarechtse AFD in Duitsland een opstand van de slachtoffers van de globalisering. "De mensen merken dat de globalisering perfect heeft gewerkt voor de ondernemingen en de superrijken, maar niet voor de overige burgers. Er zijn veel mensen die weinig verdienen en zeer ongelukkig zijn. Regeringen hebben schromelijk onderschat hoe belangrijk een goed inkomen is voor de waardigheid van de mensen."

Tot slot heeft Stiglitz nog een gouden raad voor politici: "Men moet economisch achtergestelde burgers hun waardigheid teruggeven en zo rechtkrabbelen uit deze crisis."

