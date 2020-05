Topdiplomaat EU: “Wat we nu meemaken, is het einde van de Amerikaanse dominantie” KVDS

25 mei 2020

14u15

Bron: Belga 2 "Analisten spreken al langer over het einde van een door Amerika geleid systeem en de komst van een Aziatische eeuw. Het speelt zich nu voor onze ogen af." Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlands beleid, Josep Borrell, maandag gezegd.

De wereld is aan een razend tempo aan het veranderen en de coronacrisis dient op dat vlak als versneller, volgens de Europese topdiplomaat. "De crisis versterkt de trends die voordien al aanwezig waren", zei de Spanjaard tijdens een jaarlijkse vergadering van Duitse ambassadeurs.

Leider

"We leven in een wereld zonder duidelijke leider, waarin Azië steeds belangrijker wordt op het vlak van economie, veiligheid en technologie. Analisten spreken al langer over het einde van een door Amerika geleid systeem en de komst van een Aziatische eeuw. Het speelt zich nu voor onze ogen af”, klonk het.



Als de 21ste eeuw een 'Aziatische eeuw' zal blijken te zijn - zoals de 20ste eeuw een 'Amerikaanse eeuw' was - “dan kan het goed zijn dat achteraf blijkt dat de pandemie het keerpunt was", aldus Borrell, die als vicevoorzitter van de Commissie een van de zwaargewichten van de Europese Unie is.

"Dit is de eerste grote crisis in decennia waarbij de Verenigde Staten niet de leiding nemen van de internationale respons", aldus Borrell. "Misschien kan het hen niet schelen, maar overal zien we toenemende spanningen, vooral tussen de VS en China."

Het is ook Borrell niet ontgaan dat de EU in die strijd tussen twee vuren terecht dreigt te komen. "De druk om een kant te kiezen, neemt toe. Als EU moeten we onze eigen waarden en belangen vooropstellen en vermijden om door de ene of de andere nog langer geïnstrumentaliseerd te worden.”

