Topambtenaar over brexit: "We ruilen driegangenmenu voor pakje chips"

27 februari 2018

Uit de Europese Unie stappen om zelf handelsakkoorden te sluiten, is "als een driegangenmenu verruilen voor een pakje chips". Dat heeft een voormalig topambtenaar van het Britse ministerie van Handel gezegd op de Britse openbare omroep BBC.

"We geven een menu met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert op voor de belofte van een pakje chips later", zo verklaarde sir Martin Donnelly, die tot maart vorig jaar secretaris-generaal van het ministerie van Handel was. Volgens de man kan geen enkel toekomstig handelsakkoord "compenseren wat we opgeven".

"Je moet gewoon naar de cijfers kijken. Het slaat nergens op".

Vrijhandelsakkoorden

De Britse regering besloot niet enkel uit de Europese Unie te stappen, maar ook het lidmaatschap van de eenheidsmarkt en de douane-unie op te geven. Dat geeft Londen de vrijheid om zelf vrijhandelsakkoorden te sluiten met de rest van de wereld.

Minister van Handel Liam Fox beklemtoonde vandaag nogmaals de voordelen van een onafhankelijk handelsbeleid. Volgens de vroegere baas van Donnelly, een fervent verdediger van de brexit, voert Londen al informele gesprekken met verschillende geïnteresseerde landen.

Gisteren had ook de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn een lans gebroken voor het behoud van een douane-unie met het vasteland. Hij vreest banenverlies. "Als 44 procent van onze export en 50 procent van onze import uit de Europese Unie komt, is het in ons belang dat deze handelsstromen vrij kan blijven van douanerechten", stelde Corbyn.