Topambtenaar die Frankrijk uit coronalockdown loodste benoemd tot nieuwe premier TT

03 juli 2020

09u47

Bron: ANP, Belga 14 De Franse president Emmauel Macron heeft Jean Castex aangeduid als nieuwe premier. Castex was de topambtenaar die de voorbije maanden de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen in Frankrijk begeleidde. Hij krijgt de taak om een nieuwe regering te vormen en vervangt Edouard Philippe die vanmorgen opstapte. Er werd al langere tijd over gespeculeerd dat Macron zijn kabinet wou herschikken. Vorige week leed zijn partij LREM een pijnlijke nederlaag in de Franse gemeenteraadsverkiezingen.



De 55-jarige Castex is een voormalig medewerker van oud-president Nicolas Sarkozy. Hij is al twaalf jaar burgemeester van het Zuid-Franse dorpje Prades en was sinds april de coördinator belast met de versoepeling van de inperkingsmaatregelen rond de coronacrisis. Daarbij kreeg hij de bijnaam “monsieur déconfinement”.



Bij het grote publiek is Castex niet bekend, maar hij geniet in de politiek breed respect voor zijn efficiëntie en zijn intermenselijke vaardigheden. Hij wordt dan ook omschreven als een “Zwitsers zakmes”. Sinds vorig jaar was hij ook voorzitter van het nieuw opgerichte Nationale Agentschap voor de Sport, nadat hij eerder al interministerieel afgevaardigde was voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.



Castex is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij studeerde aan een van de Franse elitescholen, maar als burgemeester van het Pyreneeënstadje Prades kent hij ook de realiteit buiten de Parijse bubbel. Daarnaast is hij rechts, maar staat hij bekend om zijn vermogen tot dialoog. Als oud-adviseur van Sarkozy kent hij bovendien de ins en outs van het Elysée. Castex is lid van de centrumrechtse partij LR en daarvoor van de voorganger van die partij, de UMP.

Ontslag

Eerder op de dag werd het ontslag aangekondigd van premier Philippe en diens voltallige regering. “Edouard Philippe heeft vandaag het ontslag van de regering voorgelegd aan de president van de republiek, die het heeft aanvaard. Hij zorgt samen met de leden van de regering voor de afhandeling van de lopende zaken tot de benoeming van de nieuwe regering”, klonk het in een korte persmededeling. Volgens Le Figaro namen Macron en Philippe de beslissing samen tijdens een ontmoeting op het Elysée.

President Macron wil “een nieuwe weg” inslaan met “een nieuwe ploeg”, zei hij gisteren al in een interview met verschillende regionale media. De partij van Macron deed het niet goed bij de voorbije lokale verkiezingen. De president kon zijn centrumpartij niet lokaal verankeren, terwijl groene kandidaten er in verschillende grote steden wel in slaagden door te breken. Macron maakte de dag na de verkiezingen maandag bekend snel werk te willen maken van klimaathervormingen, waarmee hij zijn stemmenverlies hoopt goed te maken.

Nieuwe ploeg

Macron wil zijn beleid in de laatste twee jaren van zijn termijn dus bijschaven, en daar hoort een nieuwe ploeg bij met Castex aan het hoofd. Premier Philippe slaagde er wel in de verkiezingen in Le Havre te winnen en 57 procent van de Fransen wil dat hij aanblijft als premier, zo bleek uit een peiling. Macron prees zijn werk, maar zei gisteren nog niets over de toekomst van Philippe.

Het is in Frankrijk de gewoonte dat de premier zijn ontslag indient in afwachting van een regeringsherschikking, maar dat wil niet per se zeggen dat hij of zij niet opnieuw aan het hoofd van een nieuwe ploeg kan komen te staan. Nu is dat met de aanstelling van Castex dus wel het geval.

Omgekeerde wereld

Macrons populariteit staat trouwens maar op 41 procent. De nieuwswebsite Politico beschreef die situatie als een omgekeerde wereld in de Franse politiek. Normaal gesproken vangen de regering en de premier klappen voor de populariteit op, zodat de president, die in het Franse politieke systeem veel macht heeft, buiten schot blijft en de premier kan worden opgeofferd.

Persbureau Bloomberg schrijft dat de benoeming van de onbekende nieuwkomer Castex dan ook veelzeggend is. Macron zou met Castex iemand hebben gekozen die hem niet zal uitdagen en hem niet zal overschaduwen.

De president noemde voorts de economische relance, de verdere herziening van de sociale zekerheid en het milieu als enkele prioriteiten. Ook de pensioenhervorming, waartegen er al veel protest is geweest, wil Macron nog aanpakken. Hij wil tijdens de zomer de onderhandelingen met de sociale partners hernemen.

Of Philippe nu zijn burgemeesterschap in Le Havre zal opnemen, is nog niet bekend. Philippe was tussen 2010 en 2017 ook al burgemeester van die stad.