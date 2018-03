Topadvocaat is het beu dat Trump niet naar hem luistert en stapt op kv

22 maart 2018

16u39

Bron: Belga 0 Meester John Dowd, die sinds vorige zomer een team juristen leidde dat de Amerikaanse president Donald Trump moet bijstaan in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Rusland-affaire, heeft vandaag ontslag genomen. Dat meldt de New York Times (NYT) op gezag van "twee mensen die over de zaak zijn gebrieft".

Het luidt dat Dowd de jongste maanden geregeld aan opstappen had gedacht. Uiteindelijk kwam hij tot de slotsom dat Trump in toenemende mate zijn raad in de wind slaat.