Topadviseur Witte Huis slaat alarm: “Wat we nu zien is anders dan in maart en april. Het is buitengewoon wijdverspreid” LH

03 augustus 2020

10u53

Bron: CNN 1 De Verenigde Staten zijn in een nieuwe fase beland in de strijd het coronavirus. Daarvoor waarschuwt Deborah Birx, de Witte Huis-coördinator die verantwoordelijk is voor de aanpak van de coronacrisis. “Het virus is nog niet onder controle en steekt inmiddels overal in het land de kop op.”

“Wat we nu zien in anders dan in maart en april. Het is buitengewoon wijdverspreid. Het virus grijp zowel op het platteland als in de steden om zich heen”, zei Birx in een gesprek met tv-zender CNN. Birx onderstreepte ook het belang van maatregelen zoals afstand houden en het dragen van een mondmasker.

Als je in een huis met meerdere generaties samen woont en er is een uitbraak in jouw stad of regio, dan moet je overwegen om thuis een masker te dragen Deborah Birx, coronacoördinator van het Witte Huis

Ze richtte zich ook tot de Amerikanen die op het platteland wonen: “Jullie zijn niet immuun of beschermd tegen dit virus.” “Als je in een huis met meerdere generaties samen woont en er is een uitbraak in jouw stad of landelijke regio, dan moet je overwegen om thuis een masker te dragen. Je moet ervan uitgaan dat je besmet bent en je daarnaar gedragen, als je samenwoont met mensen die lijden aan aandoeningen”, aldus Birx nog.

Volgens een nieuwe voorspelling van de overheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zouden er tegen 22 augustus meer dan 173.000 sterfgevallen door het coronavirus zijn. Dokter Scott Gottlieb, voormalig topman van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), waarschuwde vorige maand dat het dodental door coronavirus zou kunnen verdubbelen tot 300.000 doden tegen het einde van het jaar, als het land zijn beleid niet aanpast.

Birx deed geen uitspraken over het aantal doden, maar zei wel dat de zuidelijke en westelijke staten, die de nieuwe hotspots geworden zijn, met strengere maatregelen een impact kunnen hebben op het dodentol.

President Trump heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de topadviseur. Maandenlang weigerde Trump in het openbaar een mondmasker te dragen. Daarmee ging hij in tegen de richtlijnen van de CDC, de Amerikaanse tegenhanger van FOD Volksgezondheid. Pas drie weken geleden droeg hij er voor het eerst een in het openbaar.

Bijna 155.000 coronadoden

De Verenigde Staten zijn nog altijd koploper met een kwart van het totale aantal gevallen wereldwijd. In juli zijn meer dan 1,9 miljoen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is ruim veertig procent van alle ruim 4,6 miljoen gevallen die tot dusver geregistreerd zijn in het land en fors meer dan in andere maanden, blijkt uit data over het longvirus die The New York Times verzamelde. De VS is ook koploper als het gaat om het aantal overleden mensen met bijna 155.000.