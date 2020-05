Topadviseur Witte Huis en viroloog Fauci spreekt Trump tegen: coronavirus niet in Chinees lab gemaakt of ontsnapt Redactie

05 mei 2020

10u28

Bron: National Geographic 98 De belangrijkste corona-adviseur van president Trump, viroloog Anthony Fauci, heeft de theorie verworpen dat het virus afkomstig is uit een lab in Wuhan. Fauci spreekt hiermee Trump en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo tegen die de afgelopen week de beschuldiging kracht bijzetten dat het coronavirus is ontwikkeld in een laboratorium.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het beste bewijs laat zien dat het virus niet is gemaakt in een lab in China”, aldus Fauci in een interview met National Geographic. “Alles wijst erop dat dit virus is ontstaan in de natuur en daarna is overgebracht op anderen. Het lijkt er heel, heel sterk op dat dit virus niet artificieel of bewust gemanipuleerd kán zijn.” Fauci snapt naar eigen zeggen niet “waar ze over spreken” wanneer sommigen het tegendeel beweren. “Ik heb geen zin om veel tijd te spenderen aan de hele tijd in cirkelredeneringen te spreken.”

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt de beschuldigingen dat China werkte aan het virus en dat het ontsnapte uit een lab “speculatief”.



De opmerkingen van Fauci zijn een tegenvaller voor de regering-Trump, die China steeds meer op de korrel neemt en verwijt schuldig te zijn aan de pandemie. Trump zei vorige week dat hij overtuigend bewijs had gezien dat het virus mogelijk afkomstig was uit het Wuhan Institute of Virology, waarmee hij tegen zijn inlichtingendiensten in ging. Hij wilde echter niet zeggen wat dit bewijs was. Op zondag voerde Pompeo de druk op China op. De minister zei dat hij “enorm veel bewijs” had gezien dat de labtheorie ondersteunde. Ook Pompeo weigerde verder iets te zeggen over de stukken die hij had gezien.