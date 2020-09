Topadviseur Trump ziet het niet meer zitten en noemt situatie in coronataskforce “nachtmerrie” KVDS

24 september 2020

09u07 0 De topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump die de speciale taskforce rond het coronavirus leidt, ziet het niet meer zitten. Volgens bronnen van nieuwszender CNN zou dokter Deborah Birx de wanhoop nabij zijn en zich afvragen hoelang ze nog op post kan blijven.

Birx zou dat toevertrouwd hebben aan medewerkers en vrienden. Ze zou vooral een probleem hebben met de komst van controversiële dokter Scott Atlas, een neuroradioloog zonder enige ervaring met besmettelijke ziekten. Atlas – een aanhanger van de theorie van de groepsimmuniteit – zou volgens haar een ongezonde invloed uitoefenen op president Trump.

Aan de kant

“De president heeft iemand gevonden die dezelfde ideeën heeft als hij”, aldus een bron dichtbij Birx. “Er bestaat geen twijfel over dat ze het gevoel heeft dat ze aan de kant wordt geschoven.”



Birx zou vinden dat Atlas de president misleidende informatie geeft, onder meer over het nut van mondmaskers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Trump draagt zelf bijna nooit een mondmasker en lacht met zijn Democratische rivaal Joe Biden die dat wel doet.

De topvrouw zou gezegd hebben dat ze de wanhoop nabij is over de richting waarin de taskforce evolueert en omschrijft de situatie in het overlegorgaan als “een nachtmerrie”.

Dokter Atlas zei woensdag tijdens een briefing in het Witte Huis dat er geen kwaad bloed is tussen hem en Birx. Volgens hem gaat het om ‘fake news’ en zou Birx het verhaal tegenover hem al ontkend hebben. Officieel heeft Birx in elk geval nog niet gereageerd. Het Witte Huis ontkent dan weer dat Birx aan de kant geschoven wordt.

Rimpelloos

Birx is al sinds de uitbraak van de pandemie in de Verenigde Staten een van de gezichten van de strijd tegen het nieuwe coronavirus en legde een vrij rimpelloos parcours af. Het duurde tot begin vorige maand eer ze een eerste keer met president Trump in aanvaring kwam. Ze liet zich toen ontvallen dat de situatie in de VS niet onder controle was en dat kon Trump niet smaken.

Birx zou de jongste weken minder tijd doorbrengen met Trump. Ze heeft nu de opdracht gekregen om te gaan sensibiliseren in staten die zwaar te lijden hebben onder een opstoot van het coronavirus.

Ze was de laatste keren niet aanwezig op de coronapersbriefings van het Witte Huis, in tegenstelling tot Scott Atlas. Het is ook al even geleden dat dokter Anthony Fauci aanwezig was, een van de grote autoriteiten op het vlak van besmettelijke ziekten in de Verenigde Staten. Fauci liet zich ook al meermaals kritisch uit over de coronarespons van president Trump.