Top tussen Trump en Kim vindt plaats in hotel op eiland Sentosa in Singapore sam

05 juni 2018

19u39

Bron: belga 0 De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un over een week gaat door in Singapore.

"De plek die gekozen is voor de top in Singapore tussen de president en Kim Jong-un is het hotel Capella op het eiland Sentosa", zegt Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis. "We bedanken onze gastheren in Singapore voor hun gastvrijheid", voegt ze eraan toe.

Het Witte Huis geeft verder weinig details over het verloop van de historische ontmoeting, behalve dat ze zal plaatsvinden op 12 juni om 9 uur 's morgens (3 uur 's nachts Belgische tijd).

Op het eiland bevinden zich heel wat toeristenverblijven en bekende golfbanen.