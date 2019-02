Top tussen Trump en Kim Jong-un plots beëindigd: "Alle sancties opheffen konden we niet toelaten” HR TVC TT TTR

28 februari 2019

08u35

Bron: Belga, Reuters, ANP, The Guardian 0 De tweede diplomatieke top tussen Amerikaans president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vandaag vroeger dan verwacht stopgezet. Noord-Korea wilde dat alle sancties tegen het land worden opgeheven, maar dat konden de Verenigde Staten niet toelaten. Beide leiders gingen uit elkaar zonder akkoord. Maar de deur voor nieuwe onderhandelingen staat wel nog open, aldus nadien op een persconferentie.

De veelbesproken ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un leverde dus geen akkoord op. Het programma van de topontmoeting in de Vietnamese hoofdstad Hanoi werd vrij abrupt aangepast. De top werd ingekort en de persconferentie van de Amerikaanse president startte twee uur vroeger dan aanvankelijk gepland.



Oorspronkelijk was voorzien dat er een ceremonie zou georganiseerd worden voor de ondertekening van een gezamenlijke verklaring, maar dat is niet kunnen doorgaan. Ook de werklunch tussen Trump en Kim werd geschrapt.

“De papieren lagen klaar om te ondertekenen”

Op de persconferentie maakte Trump meteen duidelijk dat Pyongyang wil dat alle sancties tegen het land werden opgeheven. “Ze wilden dat we alle sancties opheffen. Dat konden we niet toelaten”, zei Trump. “De papieren lagen klaar om te ondertekenen, maar soms is het nodig om de onderhandelingstafel snel te verlaten zonder akkoord. Ik ben nooit bevreesd om weg te gaan zonder akkoord”, benadrukte de Amerikaanse president.

Volgens de Verenigde Staten blijven sancties nodig. Kim zou wel bereid zijn geweest een deel van zijn nucleaire installaties te ontmantelen, waaronder het complex van Yongbyon. Maar het volledige kernprogramma opgeven, zag de Noord-Koreaanse leider niet zitten zo lang er sancties in voege zouden bljiven.

Eerste antwoord ooit

Eerder toonden beide leiders zich nog optimistisch. Kim bevestigde op de tweede dag van de top zijn bereidheid tot nucleaire ontwapening. “Als ik het niet was, dan zou ik hier niet zijn”, antwoordde Kim voor de eerste keer ooit op de vraag van een buitenlandse journalist of hij bereid is om zijn land te denucleariseren.

De deur voor de onderhandelingen tussen beide landen staat nog steeds open. “We hebben niets opgegeven. We kijken uit naar nieuwe gesprekken. Dit land heeft enorm veel potentieel. We hebben al veel vooruitgang geboekt en we blijven optimistisch”, aldus Trump. “We zaten de hele dag samen met Kim Jong-un. Hij is nogal een kerel. Onze relatie is erg sterk.”

Toch engageerde de Amerikaanse president zich niet meteen voor een nieuwe topontmoeting met Kim. Op de vraag of er een derde topontmoeting komt tussen beide leiders, antwoordde Trump ontwijkend: “We zullen zien wat er gebeurt.”

Noord-Korea heeft enorm veel potentieel. We hebben al veel vooruitgang geboekt en we blijven optimistisch Donald Trump

Nucleaire test

Volgens Trump zal Noord-Korea geen nieuwe nucleaire test uitvoeren. “Ik geloof hem op zijn woord”, aldus de president. Hij voegde eraan toe dat er ook geen redenen zijn om nieuwe sancties op te leggen. “Er zijn veel formidabele mensen in Noord-Korea die moeten leven.”

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die bij de persconferentie van Trump aanwezig was, blijft optimistisch. “We hebben zeker vooruitgang geboekt, maar het blijft een complex probleem. Dit heeft nog veel tijd nodig. Een globaal akkoord zat er vandaag niet in”, aldus Pompeo. De relatie tussen beide wereldleiders blijft volgens Trump “sterk en uitstekend”. “We hebben veel vooruitgang geboekt en het was een vriendschappelijke ontmoeting”, zei de Amerikaanse president. Intussen zit Trump al terug in het presidentieel vliegtuig Air Force One op weg naar Washington.

De topontmoeting in Hanoï was de tweede. Een eerste ontmoeting tussen Trump en Kim in juni vorig jaar in Singapore mondde uit in een vage verklaring over “denuclearisatie van het schiereiland”. Ook toen ontbraken concrete engagementen.

Zuid-Korea vindt het “betreurenswaardig” dat de gesprekken tussen Trump en Kim Jong-un niet tot een akkoord hebben geleid. Dat heeft het kabinet van president Moon Jae-in meegedeeld. “Het lijkt duidelijk dat zij meer significante vooruitgang hebben geboekt dan ooit al het geval was”, zo wordt tegelijkertijd wel benadrukt. De Zuid-Koreaanse president stelt in zijn mededeling nog dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de dialoog tussen de VS en Noord-Korea zal worden voortgezet.

Bekijk ook: