Top Miss America-bestuur stapt op na denigrerende e-mails Redactie

02u22

Bron: AD.nl 0 AP Miss America van 2013 Mallory Hagan Drie topmensen uit het bestuur van de Miss America-verkiezing zijn opgestapt na een rel rond ongepaste grappen en denigrerende e-mails over de deelneemsters. D e kandidates werden dik en lelijk genoemd, of uitgescholden voor ‘slet’.

Tientallen voormalige deelneemsters drongen in een open brief aan op het vertrek van de top, nadat de Huffington Post delen uit de e-mailwisseling openbaar had gemaakt. Bestuursvoorzitter Sam Haskell bood nog wel zijn excuses aan over zijn 'verkeerde woordkeuze', maar dat bleek niet voldoende. Nadat hij vrijdag al op non-actief werd gesteld, diende hij een dag later zelf zijn ontslag in bij de organisatie.



Haskell zou samen met scriptschrijver Lewis Friedman zeer ongepaste grappen over de kandidates hebben gemaakt. Zo stuurde Haskell aan Friedman: "Ik stel voor dat we voormalige Miss America’s niet meer ‘Forever Miss America’s’ noemen. Wat denk jij?” Friedman antwoordde: ,"k heb ‘Forever’ al vervangen door ‘trutten’. Werkt dat voor jou?” Waarop Haskell reageerde met: "Haha, perfect!"

AP De opgestapte bestuursvoorzitter Sam Haskell

Opmerkingen over gewicht

Ook leidinggevenden Lynn Weidner en Josh Randle stapten op. Randle bood de Miss America van 2013, Mallory Hagan, excuses aan. Hij reageerde twee jaar geleden op een e-mail waarin zij belachelijk werd gemaakt om haar uiterlijk. "Dat heb ik verkeerd ingeschat", zegt Randle nu. In de berichten staan onder meer opmerkingen over het gewicht van Hagan en er wordt gespeculeerd over het aantal mannen met wie zij het bed zou hebben gedeeld.

Of de toekomst van de Miss-verkiezing is gered met het vertrek van de bestuursleden moet nog blijken. Diverse grote sponsors van het evenement beraden zich nog op mogelijke stappen.