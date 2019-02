Top Israël afgeblazen na rel over rol van Polen in Tweede Wereldoorlog dvdh

18 februari 2019

14u36

Bron: AD.nl 0 Een diplomatieke rel heeft geleid tot het afblazen van een top in Israël. De Poolse regering is woedend over uitspraken van een Israëlische minister over Poolse collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Racistisch en onacceptabel”, aldus premier Morawiecki.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de volledige Visegrádgroep van vier Centraal-Europese landen (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije) bijeen zou komen in Israël. Het was de eerste keer dat die landengroep buiten Europa zou vergaderen. De Tsjechische premier Andrej Babis zei volgens persbureau CTK dat de topbijeenkomst later in het jaar alsnog moet plaatsvinden.



Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat de premiers van Tsjechië, Slowakije en Hongarije nog steeds worden verwacht, maar van een ‘volledige V4-bijeenkomst’ is volgens een woordvoerder geen sprake meer. Er vinden nog wel bilaterale bijeenkomsten plaats.

Mateusz Morawiecki on Twitter Blisko 80 lat temu Polska padła ofiarą brutalnej agresji i bestialskiej okupacji hitlerowskich Niemiec. W czasie II WŚ zamordowanych zostało ponad 6 mln Polaków, w tym 3 mln Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia.

“Binnen met moedermelk”

Het uitstel van de top is het gevolg van een ruzie tussen Polen en Israël. Het conflict begon vorige week met uitspraken van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die had zich uitgelaten over collaboratie in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later mengde ook zijn minister Yisrael Katz zich in de discussie.



De Poolse premier Mateusz Morawiecki had gisteren al medegedeeld zelf niet naar de bijeenkomst te gaan. Hij liet een dag later weten dat ook zijn minister van Buitenlandse Zaken thuisblijft. Dat laatste had te maken met de in zijn ogen “racistische en onacceptabele” uitspraken van Katz, die pas net is aangetreden als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken.



Katz had opgemerkt dat “veel Polen collaboreerden met de nazi’s’”. Hij noemde dat een historisch feit. De minister citeerde ook een oud-premier die zou hebben opgemerkt dat inwoners van Polen het antisemitisme “binnenkregen met hun moedermelk”.

Mateusz Morawiecki on Twitter Niemiecki Generalplan Ost zakładał eksterminację Polaków w przypadku wygranej III Rzeszy niemieckiej. Płacąc niewyobrażalną cenę, Naród polski nigdy nie poszedł na kolaborację z Niemcami hitlerowskimi. Staliśmy po stronie dobra przeciw absolutnemu złu.