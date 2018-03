Top EU-Turkije om plooien glad te strijken: "Geen vooruitgang geboekt" HR

26 maart 2018

23u58

Bron: Belga 0 De Europese Unie en Turkije hebben geen enkele vooruitgang geboekt op de top in het Bulgaarse Varna, een stad aan de Zwarte Zee. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk maandagavond gezegd.

"Er is vandaag geen enkel compromis gesloten over concrete zaken", zo zei Tusk na een werkdiner in de badstad. Turkije en de EU verschillen van mening over onder andere Syrië, mensenrechten, Griekenland en Cyprus. De top is bedoeld om de plooien tussen Brussel en Ankara glad te strijken.