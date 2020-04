Toont deze airline wat de toekomst is voor luchtvaartsector? Coronatesten voor vertrek, passagiers met mondmasker aan boord KVE

16 april 2020

13u45

Bron: Bloomberg, CNN, Reuters 16 Misschien geeft het al een eerste glimp over hoe de toekomst er in de luchtvaartsector in coronatijden kan uitzien. Emirates is als eerste luchtvaartmaatschappij begonnen met het uitvoeren van snelle bloedtesten op passagiers voor vertrek. Al na tien minuten weet de reiziger of hij al dan niet is besmet met het nieuwe coronavirus. Daarnaast neemt de airline nog extra maatregelen.

De eerste bloedtesten werden woensdag afgenomen op de luchthaven van Dubai, de thuishaven van Emirates. Alle passagiers die een vlucht zouden nemen naar Tunesië, werden op voorhand in een speciale zone aan de check-in getest door medewerkers van de gezondheidsautoriteit van Dubai. De resultaten waren al binnen 10 minuten beschikbaar.

“We werken eraan om onze testcapaciteit op te drijven zodat we dit in de toekomst voor alle vluchten kunnen doen”, verklaarde Adel Al Redha, operationeel directeur bij Emirates. “Hierdoor gaan we testen ter plaatse kunnen uitvoeren en Covid-19-testcertificaten uitreiken aan passagiers die naar landen reizen waar dat vereist is.”

Mondmaskers

Om vluchten veilig te laten verlopen, heeft de airline nog extra maatregelen genomen. Zo moeten passagiers hun eigen masker dragen aan boord. Reizigers moeten de aanbevelingen in verband met social distancing opvolgen.

Geen kranten of tijdschriften

Tijdens de vlucht zullen geen kranten of tijdschriften beschikbaar zijn. Grote stukken handbagage moeten ingecheckt worden, enkel kleine tassen en laptops mogen mee aan boord. Alle toestellen van de vliegmaatschappij worden na de vlucht grondig gedesinfecteerd.

Etihad

Etihad Airways heeft aangekondigd dat het eind april nieuwe zelfbedieningskiosken gaat testen op de luchthaven van Abu Dhabi. De bedoeling is om reizigers met medische aandoeningen te detecteren, waaronder mogelijk Covid-19 in een vroeg stadium. De technologie is ontworpen om de temperatuur, hartslag en ademhalingsfrequentie van een passagier na te kijken.

Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld houden het merendeel van hun toestellen aan de grond wegens de corona-uitbraak. Het internationale luchtverkeer is immers tot stilstand komt doordat landen hun grenzen hebben gesloten of strenge quarantainemaatregelen hebben ingevoerd.

Miljardenverlies

Alle luchtvaartmaatschappijen samen zullen dit jaar door de coronacrisis 314 miljard dollar (286 miljard euro) minder inkomsten uit passagiersvervoer realiseren dan vorig jaar, zo voorspelt de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

De vraag naar reizen zou dit jaar 48 procent lager uitkomen. Dat heeft te maken met de economische gevolgen van de crisis en met de reisbeperkingen die veel landen opleggen.

Volgens IATA-topman Alexandre de Juniac zijn 25 miljoen jobs in de luchtvaart en aanverwante sectoren in gevaar. “Zonder dringende hulp, zullen veel maatschappijen niet overleven”, waarschuwt hij.

