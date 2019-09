Toon verhardt in brexit-debat, Johnson weigert excuses voor uitspraken over vermoorde Jo Cox TT LH

27 september 2019

11u41

Bron: Reuters, The Guardian, The Sun 0 In het Verenigd Koninkrijk wordt met steeds meer bezorgdheid gekeken naar de radicalisering langs beide zijden in het brexit-debat. Het land lijkt steeds meer verscheurd te geraken tussen voor- en tegenstanders van de EU-uitstap, en de uitspraken van premier Boris Johnson helpen volgens zijn critici niet echt, integendeel. Zelfs Johnsons eigen zus bekritiseert hem om zijn opruiend taalgebruik. Politici rond Johnson waarschuwen ondertussen voor zware rellen als de brexit zou worden teruggedraaid.

Johnson stond woensdagavond centraal in een bijzonder verhit debat in het Lagerhuis, en schuwde daarbij de harde woorden niet. De wet die hem verplicht uitstel te vragen voor de brexit als hij geen akkoord met de EU kan smeden, noemde hij herhaaldelijk smalend de ‘surrender bill’ of ‘overgavewet’.

Toen een Labour-parlementslid een emotioneel pleidooi hield waarin ze haar collega’s en vooral Johnson opriep de opruiende toon van het debat te verminderen omdat het land steeds gepolariseerd geraakt en verschillende parlementsleden doodsbedreigingen krijgen, gingen de poppen pas echt aan het dansen. Parlementslid Paula Sherriff verwees naar de moord op haar partijgenote Jo Cox in aanloop naar het brexitreferendum in 2016, en vroeg Johnson te stoppen woorden als “verraders” te gebruiken.

“Nog nooit zo’n onzin gehoord”

Johnson reageerde tot ontzetting van de oppositie stoïcijns door te zeggen dat hij in zijn leven “nog nooit zo’n onzin" had gehoord. “De beste manier om de herinnering aan Jo Cox te eren, is door de brexit te laten plaatsvinden”, voegde hij er nog aan toe.

Vooral die laatste verwijzing wekte de woede op van het parlement, zeker aangezien Jo Cox tot aan haar dood een week voor het referendum fervent campagne voerde om net in de Europese Unie te blijven.

Johnson weigerde zich gisteren te excuseren voor zijn uitspraken, ondanks de storm aan kritiek die hem te beurt viel. Hij weigerde naar het parlement te komen om vragen te beantwoorden over zijn taalgebruik. De premier erkende in een toespraak tegenover partijgenoten wel dat iedereen het beter wat kalm aan zou doen, maar benadrukte dat hij termen als ‘overgavewet’ zou blijven gebruiken. “Het is een feit dat de Benn-wet een overgave is van onze soevereiniteit.”

Kritiek van eigen zus

Zelfs Johnsons eigen zus vindt dat haar broer te ver gaat. Ze omschrijft zijn verwijzing naar een vermoord parlementslid als “smakeloos”. “Woorden als collaborateur, verrader, verraad, overgave, capitulatie, ... Alsof de mensen die in de weg staan van de ‘heilige wil' van het volk zouden moeten worden opgehangen, verdronken, gevierendeeld en ingesmeerd met pek en veren. Ik vind dat zeer verwerpelijke taal om te gebruiken.”

Ook andere Britten roepen op de kalmte te bewaren. Parlementsvoorzitter John Bercow eiste tijdens het debat woensdag verschillende keren te stoppen elkaar te behandelen als vijanden. Volgens hem is de sfeer in het Lagerhuis momenteel het slechtst sinds hij 22 jaar geleden werd verkozen. Ook Jo Cox’ weduwnaar vraagt de gemoederen te bedaren en waarschuwde voor opruiende retoriek. Het “brexit-inferno” is volgens hem zo intens geworden dat er mogelijk geweld aan te pas kan komen als niet iedereen dringend kalmeert. Dat Johnson de naam van zijn vrouw gebruikte in het debat, maakte hem “ziek”.

“Leer weer luisteren naar elkaar”

Vanmorgen verklaarden tot slot de Britse bisschoppen dat de toon van het debat “onaanvaardbaar” is geworden. Ze vragen zowel aan de bevolking als aan de politici om elkaar met meer respect te behandelen. "We moeten weer leren luisteren. Ook naar de armen en de mensen aan de rand van de samenleving, de Britten die vaak niet gehoord worden. We mogen de eerlijke standpunten van onze medeburgers niet denigrerend behandelen of negeren, maar moeten leren hun mening en hun stem te respecteren.”

Tegelijkertijd bekritiseerden de bisschoppen premier Johnson om zijn kritiek op het oordeel van het Hooggerechtshof dat de opschorting van het parlement onwettig was. "We roepen politici op zich te houden aan de rechtsstaat en de onpartijdigheid van justitie te respecteren.”

Rellen

Toppolici rond Johnson waarschuwen ondertussen voor zware rellen als er geen brexit komt. Dat schrijven verschillende Britse media. Een minister zou verklaard hebben dat er “een opstand” kan komen als de brexit in een tweede referendum wordt weggestemd.

“Dit land heeft nooit protesten gekend zoals de gele hesjes in Frankrijk of de rellen in Los Angeles. Mensen denken dat het onmogelijk is in ons land, omdat het nog nooit gebeurd is. Maar nu is er een model - dat van de gele hesjes - en er zijn maar een paar populistische frontmannen nodig om mensen op gedachten te brengen.” De minister wees ook op een eerdere waarschuwing van Johnson in het Lagerhuis dat het omkeren van de brexit kan leiden tot een “catastrofaal verlies van het vertrouwen in het politiek systeem”.

Ook Dominic Cummings, de belangrijkste adviseur van Johnson, waarschuwde voor frustratie bij het Britse volk toen hij gisterenavond een uitzonderlijk publiek optreden maakte. Cummings maakte zijn opwachting tijdens een boekvoorstelling van een zakenman die de Vote Leave-campagne steunde. Volgens hem mogen de parlementsleden die de brexit weigeren de aanvaarden “niet verrast zijn door de grote woede tegenover hen”.

“Ze weten niet wat de échte mensen buiten Londen denken”

“Sommige ‘remainers’ zijn weg van de wereld en weten niet wat de échte mensen buiten Londen denken. Veel meer parlementsleden hebben veel minder een band met het land dan in de zomer van 2016", aldus Cummings. “De volksvertegenwoordigers organiseerden een referendum en zeiden dat ze het resultaat zouden respecteren. Dan duurt het drie jaar om tot een besluit te komen. Het is niet verrassend dat mensen daar boos om worden. Wat verwacht je dan dat er zal gebeuren?”, klonk het. “We gaan winnen, maak je geen zorgen”, zei hij ook nog aan The Sun.

The Sun meldt nog dat Johnson een confrontatie riskeert met zijn regering als hij zijn harde brexit-eisen niet zou temperen, omdat de tijd begint te dringen. Tegen de Europese top van 17 en 18 oktober moet Johnson namelijk een nieuw akkoord met de EU bereikt hebben. The Sun schrijft dat drie ministers op de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve Partij (die plaatsvindt van zondag tot woensdag) van Johnson zullen eisen dat hij de agressieve strategie van Cummings laat vallen. In de plaats daarvan zouden ze willen dat Johnson een finaal aanbod van de EU accepteert.

Meer over Boris Johnson

politiek