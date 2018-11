Tony's Chocolonely bouwt chocoladefabriek... met achtbaan Redactie

29 november 2018

22u59

Bron: AD.nl 0 Het populaire Nederlandse chocolademerk Tony's Chocolonely heeft een plek gevonden voor zijn al jaren geleden aangekondigde chocoladefabriek mét achtbaan. De publiekstrekker voor 250.000 tot 500.000 bezoekers per jaar moet komen in een pakhuis in Zaandam, bij Amsterdam. “Je moet er een echt Willy Wonka-gevoel krijgen”, aldus de enthousiaste directeur.

Liefhebbers van Tony Chocolonely kunnen over een paar jaar hun hartje ophalen. Als het lukt om de vergunningen op orde te krijgen, gaat het bedrijf achter het populaire chocolademerk in de stad naast Amsterdam ‘Tony’s Chocolonely Chocolate Circus’ bouwen. Een chocoladefabriek met achtbaan die te bezoeken is voor publiek.



Het ‘Chocolate Circus’ wordt gerealiseerd bij Pakhuis De Vrede. Het honderd jaar oude rijksmonument langs het Noordzeekanaal is een toepasselijke locatie. In het leegstaande pakhuis en de silo's daarachter heeft veel cacao opgeslagen gelegen.

Hele productieketen

Het pakhuis moet het nieuwe hoofdkantoor worden van het chocolademerk, maar ook een restaurant en congresfaciliteiten herbergen.



Achter het monument wil Tony's directeur Henk Jan Beltman twee fabrieken bouwen om daar de Tony's-repen te produceren. Daar wil Beltman de hele productieketen van chocola aan de liefhebbers laten zien. “Een fabriek waar de bonen worden omgezet in vloeibare massa. En een tweede fabriek waar de vloeibare chocola wordt verwerkt tot repen.’’ En dat dus met de eerder beloofde achtbaan die door de fabrieken gaat. “Honderd procent.’’

Vooralsnog voldoen de plannen niet aan de eisen van de gemeente. Planologisch past het plan op dit moment niet in het gebied. “Komende zes maanden wordt duidelijk of de komst van Tony's Chocolonely definitief mogelijk is”, stelt Zaanstad. Wel zien zowel de gemeente als Tony's daarvoor “aanknopingspunten”.

Tony’s Chocolonely wil zich vestigen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder met hoofdkantoor, fabriek en “experience”#SjakieEnDeChocoladefabriek



Bericht Zaanstad: https://t.co/YHhJESB0Ig’s%20Chocolonely%20op%20locatie%20de%20Vrede%20op%20bedrijventerrein%20Achtersluispolder pic.twitter.com/l5FnhHD2HO Gerard Ram | VVD(@ GerardVVD) link