Tony’s chocoladefabriek met achtbaan komt er voorlopig niet Redactie

14 juni 2020

11u59

Bron: AD.nl 0 Het Nederlandse chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely heeft de bouw van zijn chocoladefabriek in het Nederlandse Zaandam gepauzeerd. De beoogde vastgoedinvesteerder kreeg de financiën niet op tijd rond.

Om het ‘chocoladecircus’ met achtbaan die door het complex raast te verwezenlijken, heeft Tony’s Chocolonely een vastgoedinvesteerder nodig. Deze koper zou het pand vervolgens moeten verhuren aan het chocoladebedrijf . “Te midden van de coronacrisis vind je niet gemakkelijk een investeerder,” zegt directeur Henk Jan Beltman. “Het is gewoon geen goed moment voor zo’n groot project.”

Herstart mogelijk?

Naast het vinden van een investeerder moet er nog een hoop meer geregeld worden, zegt Beltman. “Van het aanvragen van een vergunning tot het kortsluiten met de architect. Dat is allemaal lastig in deze tijd. Daarom focussen wij ons nu liever op lopende internationale projecten.”



De fabriek had in 2023 moeten openen en 500.000 bezoekers per jaar willen verwelkomen. Of de fabriek er ooit nog komt, durft Beltman niet met zekerheid te zeggen. “Het heeft wel mijn ambitie. Als de economische situatie weer wat minder onzeker is, zullen we voorzichtig kijken of het mogelijk is om een herstart te maken.”

Protest omwonenden

Omwonenden van de beoogde locatie zijn fel tegen de komst van de fabriek. De bewoners vrezen voor een ‘verkeersinfarct’, geluidsoverlast en een ‘weeïge productiestank’. Zij dreigden naar de rechter te stappen, mocht het nodig zijn, om de bouw tegen te houden.

Het besluit om de fabriek stop te zetten heeft volgens Beltman niets te maken met deze onrust. “De gesprekken met de omwonenden waren pas net begonnen. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat we er samen uit waren gekomen.”

50 miljoen

In het boek dat de Nederlandse journalist Jeroen Siebelink eerder dit jaar schreef over Tony’s bleek ook dat zo’n fabriek geen uitgemaakte zaak was. De kosten werden geschat op 50 miljoen euro, geld dat niet naar de cacaoboeren gaat. Ook werd intern opgemerkt dat het runnen van een fabriek, het maken van chocola is tot dusver uitbesteed, niet de kracht is van Tony’s.

