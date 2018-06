Tony (3) werd als baby zo zwaar mishandeld dat zijn benen geamputeerd moesten worden. Paula en Mark geven zijn leven nu een fantastische ommekeer Sven Van Malderen

09 juni 2018

13u59

Bron: Metro 2 Tony (3) werd als baby zo zwaar mishandeld dat zijn beide benen geamputeerd moesten worden. De lijdensweg duurde ontzettend lang, maar nu wordt hij liefdevol opgevangen door adoptieouders Paula en Mark Hogell. Heel wat kijkers moesten een traantje wegpinken toen ze zijn pakkende verhaal in de Britse ontbijtshow 'This Morning' te horen kregen.

De benen op acht verschillende plaatsen gebroken, met als gevolg een bloedvergiftiging én orgaanfalen: de jongen was er bijzonder erg aan toe toen hij -amper 41 dagen oud- opgenomen werd in het ziekenhuis. Volgens zijn ouders Tony Smith (47) en Jody Simpson (24) ging het om een spijtig ongeval.

Later zou echter aan het licht komen dat ze Tony bij de enkels gegrepen hadden en zo wild rondgezwierd hadden. En dat ze ook nog eens tien dagen gewacht hadden om hulp te zoeken. Hun excuus? "We konden niet weg, er moest iemand komen om de boiler te herstellen."

"Kwestie van seconden"

De dokters gaven hem niet veel overlevingskans, maar na vier maanden mocht Tony toch het hospitaal verlaten. "Die ouders waren maar net op tijd hier, het kon een kwestie van seconden geweest zijn", stelden ze.

Tony werd vanaf dat moment opgevangen door Paula en Mark. De natuurlijke ouders kregen wel nog bezoekrecht omdat er op dat moment te weinig bewijsmateriaal tegen hen was. Twee uur mochten ze alleen met hem doorbrengen, en dat drie keer per week.

"Het liep totaal fout"

"We merkten al snel dat dat helemaal fout liep", aldus Paula. "Telkens wanneer hij terugkeerde, had hij nachtmerries. Dat is zo nog zeven maanden doorgegaan." Blijkbaar haalden de barbaren toen het gips van zijn benen om hem nog meer te mishandelen.

De adoptieouders wisten tot dan nog niet wat hem precies overkomen was. "Ik wist op voorhand enkel dat hij iets gebroken had. Maar dat groeit wel weer aan elkaar, dacht ik." De infectie richtte echter zo veel schade aan dat beide benen geamputeerd dienden te worden.

"Nooit zo vaak gehuild als toen"

Paula en Mark adopteerden Tony officieel in maart 2016. Pas dan kregen ze voor het eerst de precieze oorzaak van zijn medische toestand te horen. "Ons hart brak, we hebben nooit in ons leven zo vaak gehuild als toen."

De adoptieouders startten meteen een campagne om de zaak te laten heropenen. Onder meer de burgemeester, de politiecommissaris en een volksvertegenwoordiger werden aangeschreven. "Ze mochten niet meer de kans krijgen om nog andere kinderen te beschadigen", luidde de uitleg.

En met succes: in februari 2018 werden Simpson en Smith elk veroordeeld tot tien jaar cel.

"Ik ben een wrak nu"

Op sociale media werden Paula en Mark geprezen voor hun moedige beslissing om Tony te adopteren, temeer omdat ze zelf al zeven kinderen hebben. "Wat een hartverscheurend verhaal. Maar hij is zo'n dapper jongetje en zijn adoptieouders zijn geweldig. Ik ben een wrak nu", klonk het onder meer. Of nog: "Godzijdank wordt die lieve schat nu bedolven onder de liefde, dat verdient hij zo hard." En: "Er bestaan nog straffe mensen in deze wereld. Ik heb er tranen van in de ogen gekregen."