Tongbrekers op weg naar café: Britse pub met langste naam van het land opent terug de deuren

16 juli 2019

Goed nieuws voor de plaats Stalybridge in het Verenigd Koninkrijk. Na drie jaar gesloten te zijn, opent daar de pub met de langste naam van het land terug zijn deuren.

‘The Old Thirteenth Cheshire Astley Volunteer Rifleman Corps Inn’ is een hele mondvol, letterlijk dan. En het wordt nog een pak lastiger om de volledige naam van de pub uit te spreken na een Guinness of twee. Over Guinness gesproken: de lange naam leverde de pub enkele jaren geleden, in 1995, wel een plaatsje op in het Guinness World of Record. De pub ‘The Old Thirteenth Cheshire Astley Volunteer Rifleman Corps Inn’ draagt de langste naam in het Verenigd Koninkrijk. Tenminste totdat het Brits café de deuren drie jaar geleden sloot.



“Maar de pub is zo’n belangrijk deel van dit dorp”, vertellen Nigel Baxter en zijn vrouw Sarrah Farrer-Baxter aan de Britse krant The Guardian. Het koppel dat zichzelf de nieuwe eigenaar mag noemen, besloot dan ook om het café te heropenen. “Het is een grote eer om de naam mee over te nemen”, vervolgt Baxter. “Zo gaat die nooit verloren.”

Prijzig naambord

Hun enthousiasme nam enigszins af toen ze zichzelf een nieuw naambord wilden aanschaffen. Wat bleek? Ze moesten voor elke letter betalen, wat van het nieuwe bord een kostelijk grapje maakte. Tenslotte telt het naambord maar liefst 55 letters. “Maar het was elke cent waard”, volgens het koppel.

En om het allemaal nog een stukje specialer te maken: op enkele meters van de pub met de langste naam ligt de pub met de kortste naam. De ‘Q Inn’ opende in 1980. “Een gelukkig toeval”, zegt Sarrah Farrer-Baxter daarover. “Ook zij waren eigenlijk gesloten, maar besloten de deuren terug te openen.”