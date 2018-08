Tonen deze foto's oorzaak van ramp in Genua? Steunpilaar lijkt deels weggekapt om rond gebouw te passen AV

17 augustus 2018

17u51

Bron: Mirror, The Sun 22 De buurtbewoners van de ingestorte Morandi-brug in het Italiaanse Genua zijn woedend. Zij zijn ervan overtuigd dat veiligheidsexperten wisten dat de brug een groot gevaar vormde. Onder de omwonenden wordt er druk gespeculeerd: is een steunpilaar die rond een appartementsblok werd gebouwd, één van de oorzaken van het drama?

De bouw van de 1.182 meter lange en 90 meter hoge Morandi-brug startte in 1963. Op diezelfde locatie stond sinds 1920 al een appartementsblok, dat onder geen geding mocht worden afgebroken. Daarom vonden de ontwerpers van de Ponte Morandi er niets beter op dan de pijler te beschadigen en rond het appartementsgebouw te bouwen. Op die manier ontstond er waterinsijpeling, waardoor er barsten in het beton verschenen en de pijler verzwakte.

De brug in Genua die dinsdagmiddag instortte, was vernoemd naar zijn ontwerper, ingenieur Riccardo Morandi (1902-1989). Vaak gebruikte hij verstevigd beton in zijn ontwerpen, en dat was ook nu het geval. Daarnaast wilde de architect voor esthetische redenen zo weinig mogelijk steunkabels gebruiken. Bovendien verkoos hij betonkabels boven de stevigere staalkabels.

De brug werd beheerd door het privébedrijf Autrostrade per l’Italia, dat volgens de autoriteiten verantwoordelijk is voor de tragedie. Het bedrijf houdt echter vol dat de brug constant werd gesurveilleerd en dat er geen tekenen waren dat ze op instorten stond. De krant ‘La Repubblica’ schreef echter dat uit een technische studie van 2017 bleek dat er zwaktes waren in de met beton omhulde kabels van de hangbrug.

Protest tegen staatsbegrafenis

Morgen om 11.30 uur vinden staatsbegrafenissen plaats voor de slachtoffers, in de aanwezigheid van premier Giuseppe Conte en de aartsbisschop van Genua, Angelo Bagnasco. Volgens de kranten La Stampa en Il Secolo XIX zouden de nabestaanden van 17 van de 38 bevestigde doden niet aan die begrafenis willen deelnemen, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten. Hun nalatigheid zou geleid hebben tot het instorten van de brug.