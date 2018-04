Tom koopt wagen voor rit van 160 km omdat het goedkoper is dan treinticket Karen Van Eyken

12 april 2018

13u42

Bron: Metro 13 Tom Church uit Londen wil een vriend bezoeken in Bristol. Maar hij schrikt van de prijs van een treinticket en komt met een verrassend goedkoper alternatief op de proppen.

De prijs van een treinticket naar Bristol en terug kan tijdens de piekuren al snel oplopen tot 218,10 pond (omgerekend 251 euro). De 27-jarige Brit is met succes de uitdaging aangegaan om een meer voordelige oplossing te vinden.

Tom weet immers als geen ander hoe hij geld moet besparen. Hij is de oprichter van website LatestDeals.co.uk waar voortdurend koopjes worden opgelijst.

Hij slaagt erin om een tweedehandswagen van 21 jaar oud op de kop tikken voor amper 80 pond (omgerekend 92 euro). Met wegenbelasting (81,38 pond), verzekering voor één dag (20,43 pond) en benzine (25 pond) meegerekend, komt hij aan en totaalbedrag van 206,81 pond (omgerekend 238 euro) - en dat is 13 euro goedkoper dan een retourticket met de trein.

"De wagen vond ik op de website van Gumtree. Het is een oude Honda Civic", legt Tom uit. "Alles tezamen is dit dus gunstiger dan het kopen van een treinticket, en aan het eind van de rit houd ik er ook een wagen aan over."

Met de trein ben je wel sneller in Bristol, weet de jongeman. Het volledige traject duurt zo'n anderhalf uur met de trein en met de wagen ben je al snel een uur langer kwijt.

Tom wil met zijn actie vooral de dure treintickets aanklagen in het Verenigd Koninkrijk. "Wanneer je je ticket ruim op voorhand boekt en niet tijdens de piekuren reist, dan zijn er goedkopere tarieven beschikbaar", geeft de Brit toe. "Maar niet iedereen is in die mogelijkheid."