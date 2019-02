Tol van extreme weersomstandigheden in 2018: 247 doden en 80 miljard euro aan schade in de VS AW

06 februari 2019

20u33

Bron: Washington Post 0 De verwoestende bosbranden die volledige buurten in Californië van de kaart veegden, orkanen die lelijk huishielden in Florida, en gevaarlijke hagelbuien in Colorado en Texas: het zijn maar enkele voorbeelden van de extreme weersomstandigheden in de Verenigde Staten in 2018. Samen kostten ze het leven aan 247 mensen, en de materiële schade bedraagt naar schatting zo’n 91 miljard dollar (80 miljard euro).

Vooral de bosbranden in Californië, en orkanen Michael en Florence die het zuidoosten van de Verenigde Staten teisterden, richtten de grootste ravage aan ter waarde van 73 miljard dollar (64 miljard euro). Dat blijkt uit data die de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – de belangrijkste instantie in de Verenigde Staten die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie – vrijgaf.



Het hoge bedrag aan materiële schade is overigens geen recordbreker. Zo lieten de orkanen Harvey, Irma en Maria een ravage achter die zo’n 306 miljard dollar (269 miljard euro) kostte.

Lees verder onder de video (Dronebeelden filmen wat er overblijft van Paradise in Californië na de afschuwelijke bosbranden.)

Miljardentrend

Wat experts zorgen baart, is dat de recente cijfers deel uitmaken van een nieuwe miljardentrend. Zo bedroeg het gemiddelde kostenplaatje van een Amerikaanse rampjaar tussen 1980 en 2013 alvast 6,2 miljard dollar (5,5 miljard euro). De afgelopen vijf jaar steeg dat gemiddelde tot meer dan 12 miljard dollar (10,5 miljard euro) per jaar. En die trend wordt alvast gedeeltelijk aangewakkerd door de klimaatverandering menen de experts van het meteorologisch instituut.

Een andere factor die het kostenplaatje beïnvloedt, is de plaats waar de extreme weersomstandigheden toeslaan. Zo trof orkaan Harvey in 2017 een dichtbevolkte regio in Amerika. Daarbij is de economische impact natuurlijk veel groter dan op het platteland.

Harde cijfers

Maar de cijfers zijn doorslaggevend menen de experts van het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. Zo was 2018 het vierde warmste jaar ooit. Verder breken de afgelopen vier jaren het record, en zijn ze samen de warmste jaren ooit. Tenslotte was het niet alleen warm in 2018 maar ook nat: het derde natste jaar zelfs sinds de start van registraties in 1895.

Bekijk ook de ravage die de orkaan Michael in oktober 2018 aanrichtte: