Tol van Amerikaanse drones in Jemen: een op drie slachtoffers zijn onschuldige burgers



AW

14 november 2018

13u51

Bron: Al Jazeera 0 Niet enkel Saudi-Arabië moeit zich in de burgeroorlog in Jemen. Ook de VS zijn actief in het land, al zestien jaar zelfs. Niet noodzakelijk met Amerikaanse troepen maar wel met drones. Die drones vuren raketten af waar onschuldige burgers vaak het slachtoffer van zijn.

De Verenigde Staten voeren al zestien jaar mee oorlog in Jemen onder het mom van de strijd tegen Al Qaida. Maar die strijd eist zijn tol want ook onschuldige burgers worden geraakt door de raketten van de onbemande vliegtuigjes.



Het is onmogelijk om er een getal op te plakken omdat de doodsoorzaak van de oorlogsslachtoffers vaak moeilijk te achterhalen is, maar recent onderzoek bevestigt al zeker de dood van dertig burgers die geen deel van Al Qaida uitmaakten. Dat is een derde van alle mensen die in 2018 getroffen werden door drones.

Trump voert aanvallen op

Sinds het presidentschap van Donald Trump werden de aanvallen van de gewapende drones opgevoerd. Zo voerden de VS 176 aanvallen uit op slechts twee jaar tijd. Ter vergelijking: Barack Obama gaf het bevel voor slechts 154 aanvallen tijdens zijn achtjarige regeerperiode.



Het probleem met de Amerikaanse drones lijkt natuurlijk verwaarloosbaar in vergelijking met de talloze conflicten in de regio. Meer dan 57.000 Jemenieten sneuvelden, duizenden anderen stierven aan hongersnood. Nog eens 22 miljoen Jemenieten hebben dringend hulp nodig. Volgens de VN dreigen 12 tot 13 miljoen mensen te verhongeren als de bombardementen niet snel stoppen. Naar schatting 1,8 miljoen kinderen lijden honger.