Tokio onderzoekt of graffititekening werk is van Banksy

17 januari 2019

11u39

Bron: Belga 0 De stad Tokio probeert te achterhalen of een graffititekening van een rat die een paraplu vasthoudt in de buurt van station Hinode, het werk is van de mysterieuze Britse straatkunstenaar Banksy.

"We hebben het gesprayde schilderij op een technische installatie van het centrum van de hoofdstad opgemerkt", vertelt gemeenteambtenaar Koji Sugiyama. "Wij denken dat het mogelijk gaat om een werk van Banksy, maar we weten nog niet of er in Japan een expert van zijn werk is die de echtheid kan nagaan", aldus de medewerker. Banksy maakte in het verleden al soortgelijke werken.

Hoe oud het werk is, weet de stad niet, maar foto's op sociale media van voor 2018 doen vermoeden dat het niet recent is. "De veiligheidsdiensten kenden het werk al lang, maar legden duidelijk niet de link met Banksy", aldus Sugiyama. Pas in december werd de stad door inwoners op de hoogte gebracht van de tekening.

De tekening bevindt zich op een deur die overstromingen moet voorkomen bij hoogtij. De deur werd woensdagavond verwijderd om te vermijden dat de tekening wordt aangetast.

De identiteit van Banksy is al sinds de start van zijn carrière in de jaren 90 een goed bewaard geheim. Het enige wat het publiek over hem weet, is dat hij een Brit is die geboren werd in Bristol, en een Instagrampagina en een website heeft.