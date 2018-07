Tokio krijgt als eerste metropool te maken met terugval van aantal inwoners. Wat kunnen we daarvan leren? Sacha Kester

05 juli 2018

14u47

Bron: de Volkskrant 0 Tokio geldt al jaren als een blik op onze eigen toekomst. Van vergrijzing tot vervoer - in de megastad hebben ze die problemen al eerder getackeld. Nu kampt de metropool met een nieuw probleem: krimp. " 34 procent van de winkeleigenaars is hier 70 of ouder." Wat kunnen we leren van een grootstad die gestopt is met groeien?

In het straatbeeld van Ome, een voorstad van Tokio, vallen steeds meer gaten. De laatste supermarkt in de buurt van het treinstation sloot haar deuren in 2015. Kleine winkeltjes gaan een voor een dicht. Woningen komen leeg te staan en verkrotten, als rotte tanden in een oud gebit.

"Het ergste gaat nog komen", zegt Junko Kunihiro, stadsmanager van de Vitaliseringsraad van Ome. "Van de winkeleigenaars is 34 procent ouder dan 70 jaar en heeft geen opvolger. 55 procent is ouder dan 60. Je kunt je voorstellen hoe levenloos onze straten over tien, twintig jaar zijn als we nu geen actie ondernemen."

Megastad Tokio is al vaker als toekomstbeeld van de westerse wereld gezien. Van logistiek tot vergrijzing: het zijn vraagstukken waar ze in Japan al veel eerder mee te maken kregen. Daar komt een nieuw vraagstuk bij: metropolen die niet groeien, maar krimpen. Japanse wetenschappers spraken onlangs op het symposium New Tokyo Story in Amsterdam over wat deze verandering voor burgers, bestuurders en bedrijven betekent.

