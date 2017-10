Tokio blijft veiligste stad ter wereld, Brussel schuift vijf plaatsen op Joeri Vlemings

17u35

Bron: The Economist 7 REUTERS Het is opnieuw Azië boven in de lijst van veiligste steden die The Economist heeft opgesteld. Op negen blinkt Hongkong, maar drie andere Aziatische steden nemen de podiumplaatsen in: Tokio, Singapore en Osaka. Australië is ook goed vertegenwoordigd in de top tien met twee steden: Melbourne en Sydney. Maar Europa doet het daar net iets beter met Amsterdam, Stockholm en Zürich. Brussel schuift vijf plaatsjes op, van 22 naar 17.

De Japanse hoofdstad Tokio staat, net als in de vorige lijst van twee jaar geleden, op nummer 1. Opnieuw net voor Singapore (2, Singapore) en Osaka (3, Japan). Op vier duikt ditmaal Toronto (Canada) op, dat in 2015 nog op acht prijkte. Melbourne wint evenveel plaatsen (van 9 naar 5) en is daardoor veiliger dan de andere Australische stad in de top tien: Sydney gaat van 6 naar 7. Amsterdam (van 5 naar 6) is de nieuwe veiligste stad van Europa en klopt dus de vorige Europese koploper Stockholm, dat van vier naar acht daalt. Zürich staat nog net op tien en Hongkong op negen. Zo is de top tien compleet.

In het kaartje hierboven geven de blauwe bolletjes de ranking aan van de veiligste steden en de rode de 'omgekeerde top tien' van de onveiligste wereldsteden. Die top tien van onveiligste steden zijn met andere woorden de nummers 51 tot 60 uit de lijst, met het Egyptische Caïro op 51 (rode nummer 10) en het Pakistaanse Karachi op 60 (rode nummer 1).

Het is de tweede keer dat The Economist Intelligence Unit de lijst opstelt. De eerste dateert van 2015 en bevatte 50 steden. Nu zijn dat er 60. De steden worden eerst op voorhand geselecteerd en dan onderzocht op een aantal criteria om hun veiligheidsindex te bepalen. Door de beperking van de selectie is het dus best mogelijk dat er veiligere steden dan Tokio bestaan en onveiligere dan Karachi. De vier hoofdcategorieën zijn: digitale veiligheid, gezondheidszorg, persoonlijke veiligheid en veiligheid van de infrastructuur.

Brussel staat op de 17de stek, tussen nieuwkomer Wellington (16, Nieuw-Zeeland) en Los Angeles (18, Californië). Samen met Frankfurt (11), Madrid (12), Barcelona (13) en Londen (20) zorgt Brussel voor nog vijf Europese steden in de top 20. San Francisco (15) is de veiligste stad van de Verenigde Staten. New York valt net buiten de top 20.