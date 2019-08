Tokio begonnen aan hoogste wolkenkrabber van Japan jv

29 augustus 2019

12u47

Bron: CNN, Mori Building 0 Een nieuw cultureel en economisch hart in Tokio, dát beoogt het ambitieuze Toranomon-Azabudai-project van Mori Building voor de Japanse hoofdstad. De werken zijn deze maand van start gegaan. Er zullen drie torens oprijzen waarvan de hoogste met 330 meter nog een pak boven de huidige recordhouder in Osaka zal uitkomen en dus in 2023 meteen ook de hoogste van Japan zal zijn.

De wolkenkrabber Abeno Harukas in Osaka is 300 meter hoog en is daarmee de hoogste van Japan. Daar gaat de nieuwe toren op de Toranomon-Azabudai-site in het centrum van Tokio dus nog eens vlot met 30 meter over. Dat immense project behelst in totaal drie torens, ontworpen door het architectenbureau Pelli Clarke Pelli Architects. Dé blikvanger is de gigantische, glanzende wolkenkrabber van 64 bovengrondse verdiepingen, met licht gebogen randen en met een kroon die op bloemblaadjes lijkt.

De twee andere gebouwen zullen deze nieuwe hoogste toren van Japan flankeren op de site van meer dan acht hectare. Het belangrijke ontwikkelingsproject moet de hele buurt doen heropleven, tegen de afleverdatum eind maart 2023. Het wordt een “modern stedelijk dorp”, een stad in de stad, met kantoorruimte voor 20.000 werknemers en woongelegenheid voor 3.500 bewoners. Die kunnen over vier jaar genieten van fitnesszalen, winkels, musea, een nieuwe internationale school en 2,4 hectare groen.

Het gaat dan wel om het hoogste gebouw in Japan, maar het moet toch nog altijd ferm onderdoen voor, onder andere, de Taipei 101 in Taiwan (508 meter), het One World Trade Center in New York (541 meter) en natuurlijk ook de Burj Khalifa, ‘s werelds allerhoogste uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, met een duizelingwekkende hoogte van maar liefst 828 meter.

Meer over Japan

Osaka

Tokio