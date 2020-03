Tokio 2020 trekt zich niets aan van Trump: Olympische Spelen gaan door YV

13 maart 2020

16u05

Bron: Belga 0 Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio trekt zich vooralsnog weinig aan van de opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij had gisteren het voorstel gelanceerd het evenement in verband met het coronavirus een jaar uit te stellen. De Japanse regering lijkt er ook nog niet aan te denken om de sportmanifestatie te annuleren.

“We zijn volop bezig met de voorbereidingen en die verlopen volgens plan”, zo verklaarde een woordvoerder van de regering. “Uitgangspunt daarbij is dat de Olympische Spelen op de vastgestelde data, de komende zomer, worden gehouden. Uiteraard zijn we op de hoogte van de woorden van president Trump, maar we zien geen aanleiding af te wijken van ons schema.”

Moeilijk zonder publiek

Trump kwam met zijn voorstel om het evenement uit te stellen, omdat hij wil voorkomen dat de sportevenementen in Tokio straks vanwege het virus zonder publiek moeten worden afgewerkt. Volgens de regeringswoordvoerder is dat onderwerp echter niet ter sprake gekomen tijdens telefonisch overleg deze week tussen Trump en de Japanse premier Shinzo Abe.

Wel werd er gesproken over de Olympische Spelen. “Onze premier heeft gezegd dat hij het gevecht met het coronavirus gaat winnen en dat de Spelen in de zomer een succes gaan worden. Trump zei daarop dat hij onder de indruk was van alle Japanse inspanningen”, aldus de woordvoerder.

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus worden er vrijwel nergens meer grote sportevenementen gehouden. Ook veel olympische kwalificatiewedstrijden zijn geschrapt dan wel verschoven.