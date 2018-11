Toilethumor is van alle tijden: dat bewijzen deze Romeinse mozaïeken LH

13 november 2018

11u45

Bron: Daily Mail, Smithsonian 0 Archeologen hebben in Antiochia ad Cragum, een stad aan de kust in Zuid-Turkije, een wel zeer opmerkelijke vondst gedaan. Een mozaïek van 1800 jaar oud in een publiek toilet laat namelijk humoristische mythologische taferelen zien. “Het bewijs dat toilethumor van alle tijden is”, aldus de archeologen van de universiteit van Nebraska.

Iedereen komt ze wel eens tegen in openbare toiletten: vuile moppen en humoristische tekeningen. Dankzij een ontdekking op een Romeinse site in Turkije lijkt het er nu op dat mensen al tweeduizend jaar geleden vuile moppen op toiletmuren ‘krabbelden’.

De 1800 jaar oude mozaïeken, waaronder een afbeelding van de mythologische figuur Narcissus die de weerspiegeling van zijn eigen penis bewondert, zijn volgens de archeologen een zeldzame vondst. Publieke toiletten waren er overal in Romeinse steden en dorpen, maar weinige zijn tot vandaag overgebleven. Latrines mét overgebleven mozaïeken zijn nog zeldzamer.

Het tafereel Narcissus is maar voor de helft zichtbaar, maar het overgebleven gedeelte laat volgens de archeologen wel een humoristische kant zien. De maker heeft Narcissus, die volgens de mythologie een mooie jongen is, afgebeeld met een lange, lelijke neus. In plaats van naar zijn eigen gezicht te kijken in de weerspiegeling van het water, zoals het verhaal vertelt, zou de figuur bewonderend naar zijn fallus kijken.

De andere mozaïek laat de figuren Zeus en Ganymedes samen zien. Zeus staat echter afgebeeld als een reiger (en niet als een adelaar, zoals in de mythe) en Ganymedes met een spons, volgens de bezoekers “wellicht bedoeld om de toiletten te kuisen”. Als je goed kijkt, zie je dat de bek van reiger Zeus naar de genitaliën van Ganymedes reikt. “Deze vorm van humor werd wel gesmaakt door de mannen die de toiletten bezochten”, zeggen de verblufte archeologen nog. “Je moet wel de mythen begrijpen om ze echt tot leven te laten komen, maar deze vondst is in ieder geval een bewijs dat toilethumor universeel is.”

De toiletmozaïek is niet de eerste vondst die de archeologen in de Turkse stad deden. Eerder werd er al een indrukwekkend mozaïek van 150 vierkante meter blootgelegd. Antiochia ad Cragum werd in de eerste eeuw na Christus gesticht door Antiochus van Commagene, een vazal van Rome. De stad groeide uit tot een belangrijk handelscentrum in de regio en was later tijdens de Byzantijnse periode een bisschopszetel.