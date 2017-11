Togolese oppositie roept op tot drie dagen protest kv

Bron: Belga 0 reuters De Togolese president Faure Gnassingbé. In Togo heeft de oppositie vandaag opnieuw opgeroepen tot drie dagen van manifestaties tegen het regime van Faure Gnassingbé. De familie van de president leidt het land al sinds 1967, maar sinds drie maanden vinden er over heel Togo regelmatige protesten plaats.

De oproep werd gelanceerd door een coalitie van veertien oppositiepartijen. Ze vragen de bevolking om "nog talrijker, over het hele grondgebied" deel te nemen aan "grootschalige manifestaties" op 29 en 30 november en op 2 december. Ze protesteren daarmee tegen de "wilde repressie" tijdens de voorbije betogingen - waarbij zestien mensen zijn omgekomen - en blijven ook een terugkeer eisen naar de grondwet van 1992.

Twee ambtstermijnen

Een grondwetswijziging in die zin zou betekenen dat Gnassingbé moet opstappen. De oppositie vraagt al meer dan tien jaar dat een president maximaal twee termijnen aan de macht kan blijven.

Gnassingbé is momenteel bezig aan zijn derde mandaat. In 2005 volgde hij zijn plots overleden vader op, die het land 38 jaar lang met ijzeren hand leidde. Hij werd twee maal herkozen, in 2010 en 2015, in verkiezingen waarvan de geldigheid door de oppositie wordt betwist.

Referendum

De Togolese regering heeft nu wel al beloofd om een referendum te organiseren over een hervorming die het aantal ambtstermijnen van de president zou beperken. Maar die zou niet retroactief werken, waardoor Gnassingbé zich nog kandidaat zou kunnen stellen bij de verkiezingen in 2020 en 2025.

Faure Gnassingbé is aan de macht sinds 2005. Hij volgde toen zijn vader op.

