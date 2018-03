Toevallig genomen strandfoto redt het leven van verdrinkende man IB

08 maart 2018

02u45

Bron: news.com.au, Facebook 0 Een kiekje op het strand met op de achtergrond een prachtige zonsondergang in zee en op de voorgrond het verliefde koppel Jackson Parr en Madison McDonald, heeft het leven gered van een man die in zee aan het verdrinken was.

Het jonge paar, dat bij een verlovingsfeestje in een strandtent aanwezig was, poseerde kort even buiten op het strand van Austinmer Beach in Australië, toen ze een vrouw hoorden roepen dat haar man in zee aan het verdrinken was. Jackson Parr bedacht zich geen moment en rende het water in. Na vijf minuten zwemmen bereikte hij de man in nood, David Pelman, die bijna kopje onder ging. “Elke 20 seconden hoorde ik een zachte kreet om hulp”, zegt Parr in een Facebookbericht dat hij over het incident postte. “Ik bleef naar de stem toe zwemmen.”

Toen Parr de verdrinkende man eindelijk bereikte, hield hij hem vijf minuten lang boven water tot nog een andere redder hen bereikte en Parr hielp om hem naar de kust te brengen. Twee andere gasten van het verlovingsfeestje waren inmiddels ook op hun surfboards gekropen en kwamen het zwoegende drietal in het water tegemoet. “We waren intussen zover afgedreven van het strand dat onze beste optie was om naar de rotsen te zwemmen. Een groep jongens van het feestje wachtte de zwemmers op de rotsen op en hielpen hen veilig omhoog.

Paniek

Een van de redders, Scott Kohlhardt, sprong in toen hij zag dat de man die gered moest worden in zijn paniekerige overlevingsstrijd het erg moeilijk maakte voor zijn redders. “Die man was zo groot en ik zag dat ze moeite hadden zijn hoofd boven water te houden. Ik was bang dat hij per ongeluk Ryan (een van de redders, IB) onder water zou trekken. Hij was voor zijn leven aan het vechten en totaal in paniek. We probeerden hem te zeggen dat hij zich aan het board moest vasthouden.”

Uiteindelijk werd iedereen aan land geholpen en werd Pelman meteen verzorgd door de paramedici die al klaarstonden. “We hebben elkaar de hand geschud en daarna hebben we hem overgedragen aan de paramedici. Toen zijn we teruggegaan naar het feestje, want ze wilden daar aan de toespraken beginnen.”

"Zwem nooit 's nachts!"

David Pelman bedankte zijn redders zondag nog uitgebreid via sociale media. “Zo veel dank jongens, zonder jullie zou ik niet meer in leven zijn geweest. God zegene jullie.”

Jackson Parr sluit zijn bericht op Facebook af met de oproep om niet 's nachts niet de zee in te gaan, hoe goed je ook kan zwemmen. "Dit verhaal had op een miljoen manieren verkeerd kunnen aflopen. Zwem alsjeblieft gewoon níet 's nachts!"