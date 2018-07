Toeval of niet? Britse ministers repeteren dood van de Queen net nu ze verkouden is FT

01 juli 2018

17u07

Bron: The Times 0 Regerende ministers in Groot-Brittannië hebben afgelopen donderdag de dood van Queen Elizabeth gerepeteerd. Dat schrijft The Times. De oefening kreeg de naam 'Castel Dove' mee. De koningin worstelde deze week met een verkoudheid.

Queen Elizabeth had donderdag een ceremonie moeten bijwonen in de St Paul's Cathedral in hartje London, maar moest op het laatste nippertje afzeggen. "De koningin voelt zich vandaag (donderdag, red.) niet zo goed", meldde Buckingham Palace. Ze zou last hebben van een verkoudheid, werd in Britse media gezegd. Of de Queen ook nu nog ziek is, is niet bekend. Volgens royaltyjournalisten zou ze geen dokter geraadpleegd hebben.

Toeval of niet, maar diezelfde dag kwamen verschillende ministers bijeen om de eventuele dood van de Queen te repeteren. De vergadering werd voorgezeten door David Lidington, de rechterhand van premier Theresa May. Ook aanwezig: minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, en David Mundell, minister in de Schotse regering. Volgens een vertrouwelijke bron was het de eerste keer dat verschillende ministers in één kamer bijeen waren om het scenario van een eventueel overlijden te bespreken. Eerder waren er wel al 'oefeningen' met functionarissen. "Vanwege de ouderdom van de koningin is alles nu in een stroomversnelling gebracht", liet een andere bron weten.

De oefening, die 'Castle Dove' genoemd werd, zou zich gefocust hebben op de eerste tien dagen na het overlijden van de koningin en het tijdstip waarop premier May publieke verklaringen zou afleggen en wat er in die toespraken zou staan. May is sowieso een van de eersten die te horen zal krijgen wanneer de Queen het leven heeft gelaten. Dat gebeurt via de geheime code 'London Bridge is down', die door de privésecretaris van de Queen wordt uitgedragen.

Het is algemeen geweten dat de Britse regering een draaiboek heeft waarin in detail beschreven staat wanneer wat moet gebeuren wanneer Elizabeth sterft. De koningin werd in april 92 en is de oudst regerende monarch ter wereld. Ook haar man, prins Philip, leeft nog en is intussen 97.