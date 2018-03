Toestroom van vluchtelingen en doden worden niet meer begraven: situatie in Syrische rebellenstad is catastrofaal

12 maart 2018

Bron: ANP

De autoriteiten in rebellenstad Douma in Oost-Ghouta worstelen met de toestroom van vluchtelingen. Duizenden ontheemde gezinnen verblijven in straten en parken door ruimtegebrek in kelders en andere schuilplaatsen, waarschuwt het stadsbestuur, dat spreekt over een "catastrofale'' situatie.