Toestel met 153 inzittenden kon nog amper zes minuten vliegen vooraleer het zonder brandstof zou vallen: “Het is een mirakel dat ze konden landen” Karen Van Eyken

18 juli 2019

17u58

Bron: Te Independent, Times of India 4 De 153 passagiers van een vlucht van de Indiase luchtvaartmaatschappij Vistara zijn met de schrik vrijgekomen toen hun vliegtuig door slechte weersomstandigheden werd omgeleid en daardoor nog nauwelijks brandstof over had. De piloten zonden een noodsignaal uit, maar konden het toestel alsnog veilig aan de grond zetten.

Het vliegtuig was maandag onderweg van Mumbai naar New Delhi. De Airbus kon door slechte weersomstandigheden niet in New Delhi landen en werd omgeleid naar Lucknow, zo’n 420 km verderop. Maar toen de visibiliteit ook daar plots verslechterde, bekeken de piloten alternatieve mogelijkheden en probeerden naar Prayagraj te vliegen, om zeven minuten later toch weer rechtsomkeer te maken naar Lucknow.

Op dat moment slonk de resterende hoeveelheid brandstof naar een schrikbarend laag niveau. De gezagsvoerder zond een zogenoemde ‘Fuel Mayday’ uit.

Gelukkig klaarde het weer in Lucknow wat op, waardoor het toestel daar toch aan de grond kon gezet worden. In de tank zat nog maar voor zes minuten brandstof.

“Heiligschennis”

“Het is een mirakel dat ze konden landen”, zei een ervaren piloot aan The Times of India. Hij noemde de beslissing om uit te wijken naar Prayagraj in plaats van een volledig geautomatiseerde landing te doen in Lucknow zelfs “heiligschennis”.

Normaal duurt een vlucht van Mumbai naar New Delhi ongeveer twee uur, maar maandag hing het toestel van Vistara ruim vier uur in de lucht.

Het incident wordt onderzocht door de Indiase luchtvaartautoriteiten. In tussentijd zijn de piloten geschorst.