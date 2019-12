Toestand van uit Leuven teruggekeerde sultan van Oman "stabiel" KVE PVZ

Bron: Belga 1 De toestand van de 79-jarige sultan van Oman is "stabiel". Dit heeft het officiële persbureau ONA gemeld. De machthebber vertoeft geregeld in het ziekenhuis, eerder deze maand ook in het Leuvense Universitair Ziekenhius Gasthuisberg voor onderzoek.

Sultan Qaboos bin Said al-Said regeert zijn land al bijna vijftig jaar en lijdt volgens diplomaten aan darmkanker. Hij heeft geen (aangewezen) troonopvolger. Sinds zijn (vervroegde) terugkeer uit Leuven, waar hij en zijn gevolg voor ophef hebben gezorgd, zijn geruchten omtrent de gezondheidstoestand van de vorst toegenomen.

"De sultan verkeert in een stabiele toestand en volgt de voorziene behandeling", meldde ONA op gezag van het koninklijk kabinet. De aard van de ziekte en de ondergane behandeling van de oudst regerende Arabische monarch bleef in het bericht in het ongewisse. Het was het eerste officiële commentaar uit het sultanaat sinds de monarch in België had vertoefd.



Qaboos regeert de Golfstaat sinds hij in 1970 bij een coup zonder bloedvergieten zijn vader had afgezet. Hij vormde zijn strategisch gelegen land om in een modern land en een invloedrijke regionale speler. Zo verleende hij ook geregeld diensten aan zijn westerse bondgenoten. Het neutrale Masqat speelde een bemiddelende rol tussen de door Riyad gesteunde regering in Jemen en de door Iran gesteunde Hoyhi-rebellen.

De vele hospitalisaties van de sultan hebben reeds voor onrust gezorgd met betrekking tot zijn opvolging en de stabiliteit van het land. Hij is ongehuwd, heeft geen kinderen of broers. Volgens de grondwet moet hij in een brief zijn opvolger binnen de koninklijke familie aanduiden. De troon is vrij als die familie binnen de drie dagen na zijn dood niet akkoord geraakt omtrent een naam.BEKIJK OOK. Sultan heeft Leuven alweer verlaten