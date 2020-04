Toestand van Boris Johnson (55) “verbetert” en “hij zit rechtop in bed” KVE

08 april 2020

18u38

Bron: Sky News, The Telegraph 0 Boris Johnson (55) verblijft nog steeds op de intensive care van het St Thomas hospitaal in Londen, maar zijn gezondheidstoestand “verbetert” gestaag. Zo zit hij rechtop in bed wanneer hij in gesprek is met de artsen die hem opvolgen. Dat heeft de Britse minister van Financiën Rishi Sunak gezegd, zo meldt Sky News.



De Britse premier werd zondagavond opgenomen in het ziekenhuis - tien dagen nadat hij positief had getest - omdat hij last bleef hebben van symptomen van het coronavirus zoals koorts en hoesten . Maandagavond belandde hij dan op de intensive care. Daar wordt de Britse leider “uitstekend verzorgd”, aldus Sunak.

Volgens The Telegraph wordt Johnson in het ziekenhuis behandeld door Richard Leach, de hoogst aangeschreven longarts van Groot-Brittannië. Eerder klonk het al dat de premier goed op de behandeling reageerde.



“Uit de laatste berichten vanuit het ziekenhuis blijkt dat zijn toestand verbetert. Ik kan je ook vertellen dat hij al rechtop in bed heeft gezeten en een goed contact heeft met het medische team”, zei de minister.



“De premier is niet alleen mijn collega en mijn baas, maar ook mijn vriend. Mijn gedachten zijn bij hem en zijn gezin.”



Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft voorlopig de taken van Johnson overgenomen.

