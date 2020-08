Toestand Russische oppositieleider Navalny “zeer zorgwekkend” kg

22 augustus 2020

21u49

Bron: ANP 3 De toestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) is "zeer zorgwekkend", aldus de organisator van de ambulancevlucht die hem van Omsk naar Berlijn vervoerde voor verdere behandeling. Eerder werd gemeld dat zijn toestand stabiel was, maar dat werd later op de dag bijgesteld.



Navalny werd zaterdagochtend rond 10.30 uur opgenomen in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Anderhalf uur eerder was hij met een speciaal ambulancevliegtuig geland op de luchthaven Tegel in Berlijn.



Zijn toestand werd aanvankelijk door Jaka Bizilj van de Duitse organisatie Cinema for Peace als "stabiel" omschreven, maar later door hem veranderd in "zeer zorgwekkend".

"We hebben een duidelijke mededeling van de artsen gekregen dat als er geen noodlanding in Omsk was uitgevoerd, hij zou zijn overleden." Volgens Bizilj is het aan de artsen en familie van Navalny om verdere mededelingen te doen over diens gezondheid.

Vermoedelijke vergiftiging

Een team Duitse artsen was door Cinema for Peace met een privéjet naar Rusland gestuurd om Navalny op te halen. De politicus raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig, op weg naar Moskou. Volgens berichten zou de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd zijn. Daarom werd in Omsk een noodlanding gemaakt. De Russische artsen zeiden dat er geen sporen van vergif werden gevonden.

Een woordvoerster van Navalny bedankte iedereen die heeft meegeholpen om de behandeling in Duitsland mogelijk te maken. Het toestel vertrok zaterdagochtend om 4 uur (lokale tijd) uit Omsk en arriveerde rond 9 uur in Berlijn. "Heel erg bedankt voor alle steun. De strijd om het leven van Aleksej en diens gezondheid begint nu pas echt en er is nog heel veel te doen. In elk geval is de eerste stap nu gezet", zei ze.

